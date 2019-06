Cristiano intenta arrebatar un fichaje al Barça: "Ven conmigo a la Juve"

El duelo entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Holanda de Matthijs de Ligt en la final de la UEFA Nations League fue más allá del terreno de juego y del triunfo luso. Tras el encuentro el futbolista del Ajax hizo unas declaraciones en torno a su futuro que no dejaron indiferente a nadie.

"Al terminar el partido, Cristiano me dijo: Ven conmigo a la Juventus. Al principio no lo entendí y me sorprendió un poco. Me dejó en shock, así que me reí pero no respondí nada", señaló De Ligt, que se encuentra encabezando la lista de prioridades del Barça para la próxima temporada.

El central del Ajax, muy cotizado en el fútbol europeo, intentó restar importancia a su futuro de cara a la próxima temporada: "No me importa esa decisión ahora. El mercado empieza dentro de unos días y quiero irme de vacaciones para tomar la decisión con la cabeza fría".

De Ligt, pretendido por media Europa

De Ligt está en la órbita de multitud de clubes europeos como Juventus, Bayern o PSG, además del Barcelona. Los de Messi, Valverde y Bartomeu quieren al central holandés para apuntalar su zaga de cara a los próximos años, pero el fichaje se está enquistando en las últimas semanas por las altas pretensiones económicas que mantiene el futbolista.

Desde que despuntara con el Ajax en Champions, De Ligt pasó a formar parte de la agenda del Barça para el próximo verano. Las negociaciones y los contactos se iniciaron de forma vespertina hace varios meses, pero la ambición de Mino Raiola en su papel de agente habrían complicado la operación.

El central holandés ha pasado ser el centro de atención de una subasta en el viejo continente. De hecho, clubes como el PSG no ponen barreras económicas al fichaje de De Ligt. Los franceses habrían llegado a ofrecer al central un sueldo que doblaría la oferta del Barça, que gira en torno a 5 y 7 millones de euros.

