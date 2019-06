Nadal: "Si yo he conseguido ganar 12 Roland Garros, alguien lo igualará o superará"

Rafa Nadal ha vuelto a agrandar su leyenda este pasado domingo al conquistar su duodécimo Roland Garros, derrotando al austriaco Dominic Thiem en la final. El español se hizo con la victoria después de no haber atravesado un momento deportivo fácil, pues las lesiones le han castigado en más de una ocasión, pero ello no le ha impedido seguir adelante y continuar luchando por sus sueños.

Nadal, celebrando un punto en la final de Roland Garros. Srdjan Suki Efe

Este domingo, el balear volvió a cumplir otro demostrando que en tierra batida es muy difícil superarle y se ha convertido en el único tenista que atesora 12 Roland Garros en su palmarés. Tras la hazaña, Nadal atendió a los micrófonos de la Cadena SER para manifestar sus sensaciones y hablar de las adversidades con las que se encontró en el camino.

El desafío de las nuevas generaciones

"Si lo he hecho yo siempre digo que alguien vendrá y lo igualará o lo superará, pero si que es verdad que se ha sumado otro y con estos números, cada uno que se suma pues se hace una cifra que es realmente difícil. No me gusta decirlo, porque hablo de mi mismo, pero si que es algo que se tienen que dar muchos factores para que se pueda conseguir".

El sabor del éxito tras las lesiones

"Vengo de unos meses complicados, es una realidad. El año pasado solo completé siete torneos y este año había pasado también por muchas cosas... llega un momento que uno pierde esa energía y esa frescura debido a tantas lesiones continuadas, pero desde el trabajo diario y la aceptación del reto se ha llegado aquí con este nivel que ha sido suficiente como para poder ganar Roland Garros otra vez y estoy muy feliz por ello".

Preparado para lo que venga

"No me da miedo a una posible lesión en lo que resta temporada. Estoy motivado e ilusionado siempre, soy una persona positiva. Son torneos que también se me han dado bien, espero estar preparado para luchar por las cosas que me motivan y voy a hacer el calendario acorde a lo que creamos que sea más conveniente para todo".

A la altura de muy pocos

"Ni yo ni nadie pensaba que iba a ganar todo esto, tampoco Federer se imaginaba ganar 20 Grand Slams, esa es la realidad. Cuando eres joven no te puedes plantear todas estas cosas. Uno vive de su día a día y yo no he sido una excepción".

¿El mejor tenista español de la historia?

"Esos ya son datos y hay que entrar a valorar cosas. Sé que estoy en un grupo escaso de posibles, pero eso ya os lo dejo a vosotros. La cifra es increíble, no me gusta decirlo pero hay que ser consciente de ello. Pero no por ello va a cambiar mi forma de ver las cosas ni mi forma de mirar hacia el futuro".

Centrado en el día a día

"No tengo ni idea, no puedo predecir el futuro. Vivo del día a día y soy feliz haciendo lo que hago. Si mi cuerpo aguanta pues todo lo demás me funciona bien. Estoy siempre con la ilusión y la pasión de seguir adelante".

