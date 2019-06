Rafa Nadal: "Nunca imaginé ganar doce Roland Garros, es un sueño"

Rafa Nadal se ha impuesto en la final de Roland Garros al austriaco Dominic Thiem en cuatro sets. El tenista español se tiró sobre la tierra batida de París tras volver a ganar su duodécimo Grand Slam francés para después hablar sobre la pista antes de recoger su merecidísimo trofeo.

En primer lugar, ha querido dar la enhorabuena a su rival, quien es hoy en día el segundo mejor tenista sobre tierra batida. "Lo primero de todo felicitar a Dominic Thiem ha ganado realmente bien, seguro que tiene la oportunidad de ganar aquí en el futuro", ha comentado Rafa Nadal.

Después, el tenista español ha señalado, en francés, que jamás pensó conseguir esto. Y es que nadie antes ha ganado doce veces un mismo Grand Slam. "Es increíble, no puedo explicar la sensación... Es un sueño. Jamás me imaginé esto. Es un momento, muy, muy especial para mí ganar aquí otra vez", ha afirmado el manacorí.

Después de escuchar a Thiem, quien no olvidó poner de relieve la gesta conseguida por Rafa Nadal, tomó la palabra el mejor deportista español de todos los tiempos.

Discurso de Nadal tras su Roland Garros 2019

"Lo primero que quiero decir, como dije antes, es dar la enhorabuena a Dominic Thiem, es uno de los mejores ejemplos. Siempre trabaja muy duro, con una sonrisa en la cara. Gracias por ser una inspiración para mí y para muchos niños, todos sabemos lo duro que es perder finales, pero esto es el deporte. Tú tienes un gran equipo y seguro que conseguirás algo grande. Muchas gracias a todos, a todos los voluntarios, a todos los que han trabajado en Roland Garros. Todos los que trabajáis aquí hacéis de este torneo el mejor del mundo. Gracias al director del torneo y al presidente. Muchas gracias a todo el equipo, a la familia. Durante mucho tiempo no sabíamos si podríamos estar compitiendo aquí. Tener este trofeo aquí significa muchísimo, sin todos vosotros no hubiera sido posible. Muchas gracias. También quiero dar las gracias a su Majestad y a la Infanta Elena por estar otro año más aquí y, para terminar, quiero dar las gracias a todo el público. Casi no puedo explicar lo que siento, para mí es algo realmente increíble y espero que nos encontremos el año que viene".

