Iñigo López, libertad con cargos y una fianza de 75.000 euros

Tras las declaraciones de Borja Fernández, excapitán del Valladolid, Agustín Lasaosa, presidente del Huesca, y Juan Carlos Galindo, médico del conjunto oscense, ha sido el turno de Iñigo López, defensa del Deportivo de La Coruña. El futbolista ha sido el peor parado tras declarar por la 'Operación Oikos' ante el Juzgado de Huesca en esta primera jornada.

Iñigo López ha sido puesto en libertad con cargos y deberá pagar una fianza de 75.000 euros en un máximo de diez días. Además, deberá presentarse los días 1 y 15 de cada mes en los juzgados, se le prohíbe salir de territorio nacional, se le ha retirado el pasaporte y se le ha obligado a comunicar cualquier cambio de domicilio.

"La Policía entiende que es cooperador necesario, intermediario en una posición quizá más relevante que los que han testificado por la mañana (Lasaosa, el doctor Galindo y Borja Fernández), que estarían en el tercer escalón. Mi cliente, Íñigo López en el segundo y Aranda y Raúl Bravo entiendo que estarían en el primero. Según la Policía parece ser que eso creen", señaló Juan Pablo Larena, el abogado del futbolista.

Íñigo López también ha hablado tras declarar: "Nos han tratado bien, me he declarado inocente, llevo tres días aislado y quiero irme a descansar, me encuentro muy cansado y ahora solo queda esperar y descansar".

Carlos Aranda y Raúl Bravo, los próximos en declarar

Por su parte, tanto Borja Fernández como Agustín Lasaosa deberán pagar una fianza de 50.000 euros por corrupción en el deporte y estafa, mientras que el médico del Huesca ha quedado en libertad sin fianza. Carlos Aranda y Raúl Bravo serán los próximos en prestar declaraciones por la presunta trama de amaños de partidos.

[Más información en: Borja Fernández, en libertad con cargos: "Mi adiós al fútbol está siendo muy doloroso"]