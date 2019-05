Borja Fernández, en libertad con cargos: "Mi adiós al fútbol está siendo muy doloroso"

Borja Fernández ha abandonado el juzgado de Huesca después de haber declarado ante el magistrado Ángel de Pedro. El excapitán del Valladolid ha sido el tercero de los 10 detenidos que comparecerán hoy, justo después del presidente del club oscense, Agustín Lasaosa, y Juan Carlos Galindo, jefe de los servicios médicos del club.

A primer hora de la mañana Fernández declaró ante el juez, después de haber sido trasladado a primera hora desde la Comisaría de Zaragoza a Huesca. Finalmente, De Pedro ha decretado libertad con cargos para el exjugador.

Además, ha trascendido que Borja Fernández se ha mostrado muy abatido anímicamente ante el juez: "Que yo me vea en esta situación justo el día en el que me despedía de mi oficio es muy doloroso". Su abogado, Joan Castelló, se mostró optimista respecto al futuro judicial: "Estamos convencidos de que no vamos a ir a juicio".

Fernández es uno de los exfutbolistas implicados en la trama de amaños de partidos que asaltó el fútbol español esta semana. El que fuera jugador del Valladolid estaba relacionado con otros jugadores como Raúl Bravo, Carlos Aranda o Iñigo López.

