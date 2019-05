Polémica en la reventa de la Champions: centenares de aficionados sin entrada

La cuenta atrás antes de que el balón eché a rodar en el Wanda Metropolitano ha comenzado. Tottenham y Liverpool se verán las caras en el estadio del Atlético de Madrid con motivo de la final de la Champions League. Las principales plataformas de reventa de entradas han cancelado a última hora varios centenares de tickets al no tener suficientes para cubrir todas las que vendieron en un primer momento a los aficionados.

Plataformas como StubHub o Viagogo no han podido adquirir tantas entradas como para cubrir aquellas que habían vendido a los aficionados. Tanto la UEFA como los clubes habían perseguido este tipo de reventa, ya que en años anteriores ya había habido problemas. Los equipos habían advertido a sus seguidores que no pusiesen sus entradas a disposición de estas plataformas. Mientras que estas comienzan a devolver el dinero, además de ofrecer una compensación económica a los defraudados, quienes no solo pagaron su entrada, sino también desplazamiento y alojamiento.

Lo que ha ocurrido es que los brókers, intermediarios que utilizan las plataformas dee reventas para colocar una importante cantidad de entradas, ponen en práctica las 'ventas en corto'. Es decir, ponen en el mercado entradas originales que todavía no poseen, pero que deben conseguir. Si no logran hacerse con ellas ocurren estas cancelaciones de última hora.

Explicaciones de StutHub

La plataforma digital de reventa de entradas StubHub ha anunciado que reembolsará el importe y compensará con 1.500 euros a las personas que hayan comprado a través de su web entradas para la final de la Champions del próximo sábado que hayan sido canceladas por sus vendedores.

Según esta plataforma, que intermedia entre vendedores y compradores de entradas de espectáculos, algunas de las entradas vendidas para la final que disputarán este sábado en el estadio Metropolitano de Madrid el Tottenham y el Liverpool, han sido canceladas debido a que "ciertos vendedores no han cumplido con los pedidos", en lo que califican de una "situación excepcional".

"StubHub reembolsará por completo a todos los compradores afectados, incluyendo las comisiones de la plataforma. Por otra parte, dado el carácter excepcional de esta situación, les compensará con una suma adicional de 1.500 euros por cada entrada adquirida que haya sido cancelada", ha explicado el responsable de Desarrollo de Negocio de StubHub, Rafa Ortiz, en un comunicado.

Fuentes cercanas a la compañía contactadas por EFE no han podido precisar el número de usuarios que han sido afectados por estas cancelaciones, ya que han asegurado que se centran en encontrar vendedores que puedan ofrecer entradas alternativas a los clientes que hayan comprado una localidad que haya sido cancelada.

Asimismo, la plataforma ha informado que realiza "controles exhaustivos a todos los vendedores", que su prioridad es "atender las necesidades" de los aficionados que compraron entradas para la final del sábado, y que una vez pasado el partido revisarán la situación con más detalle.

StubHub es una empresa estadounidense propiedad de la plataforma de compraventa eBay, que se estableció en España en 2016 a partir de la compra de la compañía española Ticketbis.

