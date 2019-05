Horacio, el padre de Emiliano Sala, antes de morir: "Lo dejaron solo como a un perro"

La BBC ha hecho pública una entrevista realizada por Horacio Sala, semanas antes de que este falleciera. La pieza forma parte de un documental titulado "Emiliano Sala: La búsqueda de la familia por saber la verdad" ('Emiliano Sala: The family's search for truth' en su título original).

El estreno se produjo el pasado lunes por la noche. La BBC ha compartido un fragmento del mismo en el que aparecen declaraciones de varios miembros de la familia y el entorno de Emiliano Sala (Horario, la madre del futbolista, Merces Taffarel y un experto en aviación llamado Alastai Rosenchein).

El padre del futbolista acusó el Cardiff City de haber abandonado a su hijo, después de su fichaje por el Nantes. "Con toda al plata que lo habían pagado, ¿cómo no buscaron algo seguro? Lo dejaron solo. Solo como un perro, lo abandonaron", señalaba Horario sobre el accidente aéreo que sufrió su primogénito.

Horario nunca perdió la esperanza por encontrar a Emiliano: "Siempre esperé encontrarlo vivo, pero las noticias decían que era un mar y que con todas las cosas era imposible. Daban que el tiempo, que la tormenta y que todo, ya había muy pocas posibilidades…".

El padre desveló como vivió toda la familia la aparecieron de la avioneta en el fondo del canal de La Mancha: "Fue muy difícil. La cosa es que no había consuelo, no había nada. Son cosas que no te vas a olvidar nunca".

La madre del futbolista fue otra de las protagonistas del documental y señaló el profundo dolor que le produjo la pérdida de su hijo: "Es terrible, es un dolor que no puedo explicar. Él había logrado ser el jugador que siempre quiso ser y lo hubiese sido más, pero Dios se lo llevó…".

