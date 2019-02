El último adiós a Emiliano Sala: así será el emotivo funeral en Argentina

El pasado 21 de enero desapareció en el Canal de la Mancha el avión en el que viajaban el futbolista Emiliano Sala y el piloto del mismo, David Ibbotson. El argentino acababa de fichar por el Cardiff y había ido a Nantes para despedirse de sus excompañeros y emprender su nueva aventura en el conjunto inglés.

Las alarmas saltaron pronto, después de que el propio futbolista mandase un mensaje de voz a sus antiguos compañeros de equipo, en el que aseguraba que algo no iba bien en la aeronave. Después de conocerse el accidente, se supo que el piloto encargado del vuelo no había subido al avión al considerar que no se daban las condiciones adecuadas para el viaje.

Identificado el cuerpo del malogrado Emiliano Sala

Tras varios días de incertidumbre y también de muchas incógnitas para descubrir dónde se encontraba la avioneta, la búsqueda llegó a su fin por las dificultades de la operación. La familia de Emiliano Sala, ayudada por un buen número de futbolistas, dio comienzo a una búsqueda privada. Esta poco tardó en reiniciarse de nuevo hasta que, finalmente, se dio con la aeronave.

El 3 de febrero, una avioneta fue encontrada en el fondo del Canal de la Mancha. Por su tamaño, todo apuntaba a que era el aparato en el que se estrelló el jugador argentino. Una vez se recuperó el cuerpo, se comprobó que era el de Emiliano Sala y no el del piloto. Días después se llevó a cabo la autopsia, la cual indicó que falleció por "lesiones en la cabeza y en el tronco", y ya se está trabajando en darle el último adiós que tendrá lugar en Argentina.

¿Cuándo llegarán los restos a Argentina?

Tras haberse confirmado que el cuerpo encontrado era el del futbolista, se empezó a trabajar en la repatriación de los restos de Emiliano Sala. Julio Muller, el alcalde de la ciudad de Progreso, lugar donde nació el argentino, confirmó que su cuerpo llegaría esta semana.

Los restos serán llevados este jueves al aeropuerto de Londres (Heathrow) y llegarán a Buenos Aires, al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a las 9:05 en un vuelo de British Airways.

Imagen del homenaje a Emiliano Sala Reuters

"Del aeropuerto de Ezeiza a Progreso hay un viaje de seis horas", comentó Julio Müller. En Ezeiza lo esperará toda su familia y luego una empresa fúnebre lo transportará a Progreso.

El presidente del Cardiff, Mehmet Dalman, indicó que la institución de Gales se hará cargo de los gastos de los traslados del cuerpo.

La última despedida

Tras llegar a Argentina, el cuerpo del futbolista será llevado a la capital de la provincia por carretera en un viaje de seis horas antes de llegar a Progreso.

"El cuerpo de Emiliano llegará a Argentina desde Europa el viernes y el sábado pasaremos varias horas para despedirlo en el club", dijo Daniel Ribero, el presidente de San Martín, equipo donde empezó a jugar al fútbol Sala.

En el gimnasio del club San Martín de Progreso, se realizará el velatorio para dar el último adiós a Emiliano. El club que le vio "nacer" futbolísticamente abrirá sus puertas y se le rendirá un multitudinario homenaje junto a familiares, amigos y vecinos de su pueblo.

Entrada del club San Martín

"Va a estar abierto a todo el pueblo y a todo el mundo. Se va a disponer de una forma en que la gente pueda pasar y tener unos minutos para rezar y lo que por uso, costumbre o creencia dispongan ellos y cada uno en particular", afirmó Ribero.

Allí se espera una gran convocatoria de la gente de la localidad y de los alrededores, donde la figura de Emiliano Sala fue, es y será siempre "respetada y querida". El acto se prolongará durante todo el día y cuando finalice se trasladará el cuerpo al cementerio para su entierro.

[Más información: El expiloto español de la avioneta de Sala da su versión sobre el accidente].