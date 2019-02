El Athletic afila sus garras ante un Barcelona presionado por el Madrid

Athletic y FC Barcelona se ven las caras este domingo en un partido que se antoja muy importante para el conjunto de Ernesto Valverde y más conociendo la victoria del Real Madrid en el derbi ante el Atlético, los dos perseguidores del club catalán en la lucha por el campeonato liguero.

El equipo vasco querrá poner en aprietos al Barça en un San Mamés que presentará una muy buena entrada para alentar a los suyos en busca de una victoria que le aleje de los puestos de descenso para poder acercarse así a los europeos. Lejos queda ya el Athletic de Berizzo, que llegó a estar en puestos de descenso a Segunda División.

El Athletic perdió en el último partido liguero tras caer en Anoeta ante la Real Sociedad. Por su parte, el Barcelona empató ante el Valencia viendo así como el Real Madrid se ponía a ocho puntos -ahora a cinco con un partido más-.

Y es que la victoria de los blancos en el derbi madrileño ante el Atlético aprieta más que nunca La Liga. Los de Santiago Solari están ya segundos en la clasificación, poniendo así contras las cuerdas a un Barça que necesita ganar sí o sí. Dejarse puntos, con treces jornadas restantes y entre ellas un Clásico, sería fatal para los azulgranas.

Messi será duda hasta el último momento

La incógnita del partido será ver si Leo Messi entra en la convocatoria y de ser así, si parte en el once inicial de Ernesto Valverde. El argentino sufrió un golpe el pasado sábado en el partido ante el Valencia en su muslo derecho, lo que hizo saltar todas las alarmas en el Camp Nou y más sabiendo que pocos días después el Real Madrid visitaba el estadio azulgrana.

Finalmente no se recuperó al cien por cien y partió desde el banquillo el miércoles en el partido de la ida de la Copa del Rey ante el conjunto blanco. El argentino salió en la segunda parte, pero pasó desapercibido.

Leo Messi sustituye a Coutinho en El Clásico REUTERS

Ernesto Valverde ya avisó que si Messi no está bien, no estaría en San Mamés. El argentino no se entrenó junto a los suyos tras El Clásico por lo que es sería duda para el partido ante el Athletic.

Arthur y Jordi Alba, bajas en el Barcelona

El jugador brasileño abandonó el Camp Nou el pasado miércoles tras disputar los 90 minutos del partido de ida de semifinales de Copa del Rey ante el Real Madrid.

El equipo médico del Barça le realizó unas pruebas y confirmaron la lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda, lo que le hará estar entre tres y cuatro semanas de baja. Su puesto lo ocupará seguramente Arturo Vidal, que formará el medio campo junto a Busquets y Rakitic.

Por su parte, el lateral izquierdo del Barcelona vio la quinta amarilla ante el Valencia y no estará en San Mamés. Su puesto lo ocupará Semedo, desplazando así a Sergi Roberto al lateral derecho.

El Athletic, a repetir el resultado de la ida

El conjunto vasco empató en la primera vuelta en el Camp Nou en un partido donde Messi no fue titular y salió en la segunda parte. Con la misma idea, intentará dar la campanada ante su afición para así seguir escalando posiciones en la tabla de clasificación.

Los jugadores del Athletic celebran el gol de penalti ante la Real Sociedad en La Liga Juan Herrero EFE

Tras perder en el derbi, los leones querrán volver a reencontrarse con la victoria. Ante la adversidad y equipos grandes, el Athletic se suele crecer. El Real Madrid no pudo pasar del empate cuando visitó San Mamés y ahora, ante un Barcelona con varias bajas, intentará sumar al menos un punto.

Garitano tiene las bajas de Ander Capa, sancionado, y de Aduriz, que sigue lesionado. Desde la llegada del entrenador vasco, los 'leones' han jugado ocho partidos en Liga sumando cuatro victorias, tres empates y una derrota. Todo ello ha provocado un síntoma de mejoría tanto en el juego y los resultados volviendo la ilusión de nuevo a los seguidores del conjunto vasco.

Athletic de Bilbao - FC Barcelona

Athletic de Bilbao: Iago Herrerín; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Beñat; Raúl García, Muniain, Córdoba; Williams -posible once inicial-.

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo; Busquets, Vidal, Rakitic; Messi o Malcom, Suárez y Coutinho o Malcom -posible once inicial-.

Hora: 20:40 horas. San Mamés. Movistar Partidazo / EL ESPAÑOL.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 23 de La Liga, que se disputará en San Mamés (Bilbao, España).

