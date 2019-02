Uche, fichaje del Rayo, recibe el alta tras estar cinco días hospitalizado

Uno de los flamantes fichajes del Rayo Vallecano llegará a su destino con algo de retraso. Uche Agbo, nigeriano y conocedor de La Liga, sufrió un desvanecimiento el jueves, en uno de los últimos entrenamientos con su exequipo, el Standard de Lieja. Tras un primer momento, fue llevado al hospital, donde ha permanecido hasta este mismo lunes, donde ha recibido el alta y se reunirá en pocos días con sus nuevos compañeros.

El jugador fue rápidamente llevado al hospital, y tras el descarte de una grave lesión, se quedó en observación, con todo tipo de pruebas, para comprobar cual había sido el motivo por el cual se desmayó. Todos los resultados fueron positivos y ya está de camino para España. Estará presenciando el Rayo - Leganés como espectador y desde este viernes será uno más en los entrenamientos a pleno rendimiento.

El exjugador del Granada se tenía que haber incorporado a los entrenamientos el pasado viernes junto a los otros fichajes del club: Mario Suárez, Di Santo y Catena. El motivo por el que no se dejó de ver por la ciudad deportiva ya no es una incógnita para nadie y se espera que no afecte en su rendimiento a corto plazo, ya que el cuadro madrileño anda corto de jugadores en esa posición.

Problemas de pivotes

El primer problema para el Rayo ha llegado este mismo lunes, ya que este desvanecimiento obliga al equipo a colocar un central en la posición de pivote, ya que el otro fichaje, Mario Suarez, se encuentra fuera de forma. A esos problemas hay que añadir que el técnico no puede contar con Santi Comesaña, lo que deja a Amat con todas las papeletas para solventar una situación muy incómoda. Para el próximo compromiso sus fichajes si podrán ser de la partida.

