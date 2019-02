Mbappé: "¿Jugar sin Neymar? Pregunta al Barcelona si es difícil jugar sin Messi"

Este domingo 3 de febrero el Paris Saint-Germain sufrió su primera derrota en la Ligue 1. Un 2-1 frente al Olympique de Lyon en la jornada 23 de la competición que, sin embargo, apenas altera su puesto en la clasificación. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel es primero con 56 puntos, diez más que el segundo -el Lille- y con dos partidos menos.

No obstante, este encuentro sirvió para lanzar una advertencia a los parisinos: la vida sin Neymar no es fácil. El brasileño, máxima estrella del equipo, cayó lesionado del pie en el minuto 62 del partido ante el Estrasburgo, en la segunda ronda de la Copa de Francia. El PSG solventó tal encuentro venciendo 2-0, así como el siguiente, también de Ligue 1, ganando al Rennes por 4-1. Sin embargo, en el primer duelo ante un rival de categoría sin el extremo ex del Barcelona, el equipo de la capital ha hincado rodilla.

Al respecto de esto fue cuestionado Kylian Mbappé, la otra gran estrella del PSG junto al citado brasileño y el delantero uruguayo Edinson Cavani. El atacante francés no pudo ser más claro cuando, en zona mixta, le preguntaron si es complicado jugar sin Neymar.

Neymar, lesionado en el PSG - Estrasburgo Reuters

"Ve a Barcelona y pregunta a Valverde si es difícil jugar sin Messi. Ve a la Juventus y pregunta a Allegri si es complicado jugar sin Ronaldo. Pero es así. Tienes que aceptarlo, es parte del fútbol. El año pasado se lesionó también y estaría bien que no cometamos los mismo errores que la última temporada. De otra manera significará que no hemos aprendido nada", fue la respuesta del jugador de veinte años.

Cabe recordar que Lionel Messi sufrió molestias en el último encuentro del Barcelona, ante el Valencia y correspondiente a la jornada 22 de La Liga. No obstante, se espera que el argentino llegue en plenas condiciones al partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el eterno rival, el Real Madrid.

