Autoridades y familiares dan por muerto a Emiliano Sala tras aparecer un cuerpo en el avión

Este domingo se confirmó, tras el inicio de la búsqueda submarina, que se habían hallado los restos del avión en el que viajaban Emiliano Sala y el piloto Dave Ibboston. Este mismo lunes se reveló que había aparecido el cuerpo de uno de los pasajeros. Después de estos últimos descubrimientos, la familia del futbolista ha hablado para mostrar su total tristeza y su falta de esperanza por encontrar con vida al jugador argentino.

Hallan el avión hundido donde viajaba Emiliano Sala

El padre de Emiliano, Horacio Sala, ha asegurado, en declaraciones para Radio La Red que supondría un "milagro" encontrar con vida a su hijo. "No tengo la esperanza de que Emiliano esté con vida. Sería un milagro", ha comentado el progenitor del futbolista, quien viajaba a Cardiff para incorporarse a las filas de su nuevo equipo. Más tarde, en Canal 13, Horario ha señalado que "sí, ahora se nos termino la ilusión". Además, ha dicho que esperan que "estén los dos cuerpos ahí dentro". "No quedan más palabras para decir", ha finalizado.

Para Fox Sports también ha hablado Horacio Sala después de conocerse las últimas novedades sobre el caso: "Todo esto es algo que no se puede creer. Esperemos que se encuentren los cuerpos ahí, que estén los dos, para aliviar un poco más todo el dolor".

Por otro lado, la hermana del futbolista, Romina Sala, publicó una fotografía en su cuenta Instagram en la que aparecía el lugar donde se encontró el avión. Instantánea que acompañó de un breve pero emotivo mensaje: "Te amaré por siempre".

je t'aime pour toujours.

El embajador de Argentina en Reino Unido también ha tomado la palabra para reconocer que no hay esperanza. "Nos dijeron que no hay ninguna posibilidad de encontrar con vida a Emiliano Sala. Ya desde el mismo jueves de la semana en que desapareció el avión nos dijeron que casi no había posibilidades de encontrarlo con vida", ha reconocido.

