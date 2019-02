Así fue el debut de Morata con el Atlético de Madrid: sin gol, pero con peligro

Era el gran protagonista de la tarde. Álvaro Morata debutó con el Atlético de Madrid, y lo hizo como titular ante el Real Betis en la jornada 22 de La Liga. El conjunto rojiblanco visitaba el Estadio Benito Villamarín con varias bajas, siendo el delantero hispano-brasileño Diego Costa una de las más destacadas. Debido a esto, Diego Pablo Simeone apostó por el español como acompañante de Antoine Griezmann en el ataque colchonero, en lugar del croata Nikola Kalinic.

El Atleti no pudo aprovechar el tropiezo del líder de la competición, el FC Barcelona, que empató a dos ante el Valencia el sábado 2 de febrero. Un día después, los rojiblancos cayeron ante el conjunto andaluz por 1-0, obra de Sergio Canales desde el punto de penalti. Morata jugó los noventa minutos, y pese a que no marcó ni brilló de especial manera, sí que tuvo en sus botas algunas ocasiones.

En la primera parte realizó los dos únicos remates a puerta del conjunto colchonero. El primero, un flojo disparo escorado tras recibir un pase de Griezmann que no puso en problemas a Pau López, portero del equipo local. El segundo, un remate de cabeza a una falta colgada al área que se fue muy por encima del larguero.

Morata reclamó penalti de Feddal en el Betis - Atlético de La Liga. Foto: Twitter (@elchiringuitotv)

No obstante, fue en la segunda parte donde Morata cogió más protagonismo. Y es que en el minuto 55, el delantero madrileño cayó en el área tras ser derribado por Zhou Feddal. El canterano madridista le recriminó, desde el cariño, al defensa marroquí que había cometido penalti, pero el colegiado determinó que había tocado el balón, y por tanto perdonó el lanzamiento desde los once metros. El partido no dejó mucho más. Morata presionó, se asoció y lo intentó, pero no pudo debutar con victoria. Tampoco marcó, pero sí que dio muestras de su voracidad. Ahora solo falta afinar la puntería.

