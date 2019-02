El palo de Simeone a Costa: "Con Morata volvemos a tener un finalizador"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este sábado en la importancia del fichaje de Álvaro Morata, con el que su equipo "vuelve a tener un finalizador", aparte del "abanico de posibilidades" que ofrece a la plantilla con cuatro delanteros con "características diferentes".

Simeone: "Morata es un jugador importante y compatible con el resto"

"Morata es un jugador importante para nosotros. Creo que de los cuatro delanteros con los que vamos a quedarnos de acá al final de temporada es compatible con cualquiera de los tres. Tanto con Griezmann como con Costa y Kalinic. Nos abre un abanico de posibilidades de tener un finalizador del área", expresó el técnico en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en Majadahonda.

"Las características de Diego son más de potencia, de jugar a los espacios, de jugar sobre su potencia; Kalinic es más posicional; Griezmann con una referencia arriba se siente más cómodo y Morata nos vuelve a hacer tener un delantero finalizador, por llamarle de alguna manera", continuó Simeone, que contará con él de titular en el encuentro de este domingo ante el Betis en el Benito Villamarín.

No cree que el calendario les beneficie ahora

"Me imagino que para los equipos que están en Copa es un momento duro, pero al mismo tiempo muy bonito, porque compiten, porque están jugando, porque juegan las semifinales", añadió el técnico, que no mira cómo le puede desgastar, por ejemplo, al Barcelona y al Real Madrid, sus rivales directos por La Liga, El Clásico en ese torneo.

"Siempre jugar unas semifinales es algo fantástico para los hinchas, para el club, para los futbolistas y para los entrenadores. Y Valencia, Betis, Real Madrid y Barcelona tienen ese privilegio. Me encantaría estar en el lugar de ellos, sin duda. No me pongo a observar si sacaremos ventaja o no. Por las características de los equipos, para mí, siendo entrenador desde hace bastante tiempo, es mejor jugar que entrenar. No tengo ninguna duda", concluyó.

