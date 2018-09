Maradona: "Presión tiene el que no puede darle de comer a sus hijos"

El argentino Diego Armando Maradona, entrenador de los Dorados de Sinaloa del Ascenso del fútbol mexicano, aseguró hoy no tener presión por los altibajos de su equipo porque su olla está llena: "Presión tiene el que sale a trabajar a las cuatro de la mañana y no puede llevar 100 pesos a la casa; ese tiene presión porque le tiene que dar de comer a sus hijos, yo no tengo presión, tengo la olla llena, gracias a Dios", dijo Maradona en una conferencia de prensa tras la eliminación de los Dorados en la Copa Mx.

Los Dorados fueron superados el pasado miércoles por 2-1 por los Gallos de Querétaro en los octavos de final de la Copa con un par de goles del brasileño Camilo Sanvezzo, pero Maradona dijo estar tranquilo porque sus jugadores se entregaron y dieron todo.

"Estoy orgulloso de los jugadores, de lo que hicieron en el segundo tiempo. En el primero no, porque tuvimos dos penales y el chico patea muy bien y le pegó como los dioses; el árbitro cobró dos tiros libres en el mismo lugar", dijo en referencia a las anotaciones de Sanvezzo a balón parado que Maradona comparó con penaltis, una de las cuales le pareció injusta a Diego.

Maradona dirige a su equipo desde el banquillo. REUTERS

Dos derrotas en tres partidos

El revés de Maradona este miércoles fue el segundo del argentino en tres salidas al frente de los Dorados, después de perder el pasado fin de semana por 1-0 ante los Alebrijes de Oaxaca en la novena jornada del campeonato.

Ahora eliminado en la Copa, los Dorados se concentrarán en clasificarse a la liguilla en el torneo Apertura del Ascenso para lo cual necesitarán hilvanar una racha ganadora, ya que ahora aparecen en el duodécimo lugar con una victoria, tres empates y cuatro derrotas y seis puntos.

"Mi pensamiento está puesto en ganar los partidos para llegar a la liguilla y sino armar el equipo para el año que viene venir a Querétaro y hacerle tres goles", dijo en respuesta a una interrogante sobre si aceptaría una propuesta para dirigir a la selección mexicana.