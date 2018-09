El último palo a Maradona: "Está enfermo, no puede hacer nada"

La llegada de Maradona a México fue toda una locura, aunque muchos siguen dudando de la capacidad de 'El Pelusa' para dirigir al Dorados de Culiacán. El último en hacerlo ha sido el entrenador mexicano José Luis Sánchez Solá, que no se mordió la lengua y aseguró que Maradona está "enfermo" y que no debería estar al frente de un equipo de fútbol.

"No va a hacer nada y no porque no sepa, sino porque no puede. Es un ser humano que está enfermo y no se da cuenta quien lo contrata, ni sus allegados. Más que contratarlo, los grandes clubes del mundo, el gran futbol del mundo necesitaría ayudarlo a salir de su enfermedad", reconoció el actual entrenador de Las Vegas Lights FC de la United Soccer League estadounidense.

Maradona reconoció en su presentación que Antonio Mohamed, exentrenador de Rayados de Monterrey y actual técnico del Celta de Vigo, le recomendó sobre su desembarco en la liga mexicana, unos malos consejos según afirmó Solá: "Si Mohamed fuera su amigo y lo quisiera ayudar, lo manda a un hospital antes de darle un equipo en Culiacán. Eso no es ser amigo, pero bueno, cada quién que entienda la palabra amistad como quiera".

El entrenador mexicano fue aun más allá y comparó lo que están haciendo con Maradona con la prostitución: "Es un ser humano, no es una máquina, no es una luminaria, no es una marquesina. Es un ser humano del cual se están aprovechando. Obviamente, al estar mal no les va a funcionar y lo van a acabar despidiendo, porque está enfermo, va a reincidir en las cosas que acostumbra este señor. Tú no puedes agarrar a un ser humano para beneficiarte, eso es prostitución", aseveró Sánchez Solá.

Maradona, una estrella en México

Polémicas aparte, Maradona arrasa allá por donde va, y tras su llegada a México el país azteca le ha tratado como a un rey. El argentino no ha querido ser menos y desde su llegada al país se hospeda en un hotel de lujo y utiliza una furgoneta blindada para sus desplazamientos, como si de un jefe de estado se tratara.

Además, según cuentan desde México, 'El Pelusa' habría exigido tras su llegada la construcción de una casa con playa artificial, piscina y una sala de cine.