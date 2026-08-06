El fenómeno Mikel Landa desata la locura: "Tenerlo de vuelta en casa es algo muy grande, representa una religión"

El 'Landismo', esa especie de religión incomprensible y casi irracional surgida en torno a la figura de Mikel Landa, vivió el pasado 1 de agosto un nuevo vuelco que tocó la membrana más sensible de sus seguidores.

Coincidiendo con la apertura del mercado, el equipo Euskaltel Euskadi anunció la incorporación del ciclista alavés para las dos próximas temporadas. Un auténtico terremoto en el pelotón internacional, un verdadero bombazo para el conjunto vasco.

La operación sólo se puede entender por un alto grado de implicación personal del corredor, casi un acto de romanticismo de esos que no quedan en el deporte de alto nivel. Pero también para eso Landa es diferente, por eso guarda tanto carisma.

Mikel Landa, en el anuncio de su fichaje por Euskaltel Euskadi. EUSKALTEL EUSKADI

El escalador abandonará la más pura élite para tomar las riendas de un equipo que otrora brillaba en los escenarios más importantes del mundo. Ahora está lejos de todo aquello, así que Landa será la pieza que catapulte todo a otro nivel.

EL ESPAÑOL desgrana este sonado movimiento con Jorge Azanza, mánager general del Euskaltel Euskadi, que a partir de la temporada que viene podrá tener el privilegio de contar con un ganador de etapa en el Giro y en La Vuelta a sus órdenes.

Cerrar el círculo

Mikel Landa vuelve a casa. Allí donde comenzó a dar sus primeros pasos como ciclista en 2009, en el equipo Orbea al amparo de la Fundación Euskadi, terminará su carrera deportiva. El de Murgia se compromete por los dos próximos años, hasta 2028, así que tendrá algo de mágico verle dar sus últimas pedaladas en el equipo de sus amores.

"Desde siempre se hablaba, pero sin mayor seriedad. Este invierno sí que se puso la cosa seria. Le preguntamos por el futuro, pero Mikel estaba todavía en valor de mercado para tener ofertas de equipos referentes", asegura Jorge Azanza pocos minutos antes de que arranque la segunda etapa de La Vuelta a Burgos.

"Él tenía ganas de dar el paso, él tenía ganas de hacer cosas. Se le propuso la opción a los patrocinadores principales, se les preguntó cómo lo veían y queríamos ver si estaban dispuestos a apoyar el proyecto con la llegada de Mikel. Se alinearon los astros", asegura el mánager, haciendo referencia también al esfuerzo que han hecho las marcas que tiene detrás el equipo.

Mikel Landa, con Primoz Roglic a su rueda. SOUDAL

Para el equipo Euskaltel Euskadi el regreso de Mikel Landa supone un sueño hecho realidad, una nueva ilusión a la que abrazarse de cara a la temporada que viene.

Así lo refleja Azanza: "Tenerlo de vuelta en casa es algo muy grande. Es una garantía. En los últimos años le han lastrado las caídas y ha tenido que afrontar recuperaciones, pero Mikel, haciendo las cosas como le toca, va a tener cuerda. Él está muy ilusionado de volver a casa, de aportar su granito de arena para los jóvenes".

Un impulso deportivo

Más allá del simbolismo que entraña una operación como esta, lo que está claro es que el equipo Euskaltel Euskadi va a dar un salto significativo de nivel a partir de la temporada que viene. "A nivel deportivo es un corredor que refleja hasta esa religión que es el Landismo", bromea el que será su jefe el próximo año.

Su rol será evidente, líder absoluto del equipo y también una figura que ejercerá como gran mentor para los jóvenes. Mikel encabezará al equipo en las citas más importantes que tenga Euskaltel las dos próximas temporadas.

"Él viene a ser el líder del equipo. Todavía se ve con opciones de hacer cosas bonitas, como por ejemplo ir a una Itzulia y estar entre los primeros o lograr alguna victoria en cualquier vuelta. Eso es algo real", cuenta Jorge Azanza.

El director deportivo, además, también apunta que Mikel mantendrá a los más jóvenes "motivados y trabajando para él", y que ayudará a que "esos corredores tengan el potencial suficiente".

Su fichaje, eso sí, trasciende incluso lo deportivo. Para Euskaltel Euskadi contar con una figura de referencia como la de Mikel Landa supone un auténtico 'pelotazo'.

Y no lo esconden tampoco en la escuadra naranja: "No es un corredor más, es súper atractivo. Es alguien que ha tenido mucho arraigo con la masa ciclista, que va a hacer al equipo más atractivo para los organizadores, para los patrocinadores, y hasta para atraer talento", cuentan desde el Euskaltel.

La duda de La Vuelta

Landa dejará un equipo de la más absoluta élite como el Soudal-Quick Step para regresar a una escuadra de segunda categoría como es la de Euskaltel Euskadi. Esto quiere decir que el calendario del alavés será mucho más limitado y contará con menos puertas abiertas de las que está acostumbrado.

Tras pasar años en escuadras de relumbrón como Astana, Sky, Movistar Team, Bahrain-Victorious o ahora Soudal-Quick Step, donde fue un fiel escudero de Remco Evenepoel el primer año, el 'Landismo' deberá aclimatarse a la nueva realidad.

El sistema de puntos sigue castigando al equipo Euskaltel Euskadi en el ranking. Las reglas dicen que para ser candidato a contar con una invitación a una gran vuelta -Giro, Tour o Vuelta- un equipo debe estar entre los 30 primeros de la clasificación, y los números dicen que el año pasado los naranjas terminaron fuera de esos puestos de privilegio.

Esta temporada, por el momento, están más cerca pero también fuera, así que el equipo tampoco sería seleccionable para la próxima edición de La Vuelta, y a buen seguro que Mikel Landa querrá brillar vestido de naranja en las carreteras españolas.

En el equipo ven este fichaje como un aliciente inmediato: "Tiene que ser un revulsivo para las carreras que quedan ahora, para tener esa ambición de estar entre los invitados a las grandes vueltas. Tenemos que centrarnos en lo nuestro y que sea el salto para poder optar a estar entre los 30 primeros", asegura Azanza.

Concluye el director deportivo con una frase significativa: "Vamos a aprovecharlo los últimos años que le queden. Va a ser algo muy bonito".