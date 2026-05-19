Filippo Ganna, intratable en la crono de un Giro de Italia que mantiene a Eulálio como portador de la maglia rosa

Filippo Ganna, durante la contrarreloj de la 10ª etapa del Giro de Italia. EFE

El italiano superó en 1:54 minutos a Thymen Arensman y en 1:59 a Remi Cavagna. Eulálio lidera la general con 27 segundos sobre Vingegaard.

El italiano Filippo Ganna volvió a demostrar por qué es conocido como el "Gigante de Verbania", firmando una exhibición incontestable en la 10ª etapa del Giro de Italia, una contrarreloj individual de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa. Dominó con autoridad y logró conservar la maglia rosa con 27 segundos de margen sobre Jonas Vingegaard. [Narración y estadísticas de la 10ª etapa del Giro de Italia]

El especialista transalpino ofreció una actuación descomunal, imponiendo un ritmo imposible para sus rivales. Bicampeón del mundo de la disciplina y récord de la hora, Ganna completó el recorrido en 45:53 minutos, volando a una media de 54,9 km/h, un registro histórico en cronos largas dentro de grandes vueltas.

A sus 29 años, el corredor de Verbania sumó su octava victoria en el Giro, la sexta contra el reloj, superando con claridad a su compañero Thymen Arensman, segundo a 1:54, y al francés Rémi Cavagna, tercero a 1:59.

🔻 Clear skies, a flight time of about 45', and an arrival ahead of schedule. Filippo Ganna was on a mission today

🔻Cielo sereno, un tempo di volo di circa 45' e un arrivo in anticipo rispetto al previsto. Filippo Ganna oggi era in missione.



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La superioridad del italiano fue tal que ni los aspirantes a la general se libraron del castigo. Vingegaard terminó 13º a tres minutos, mientras que el líder Afonso Eulalio cedió 4:57. Entre los españoles, David de la Cruz fue el mejor con una meritoria duodécima plaza a 2:52, seguido por Markel Beloki, 17º a 3:11.

En la lucha por la general, Vingegaard salvó un día discreto recortando tiempo a Eulalio, que resistió como pudo para mantener el liderato. El danés se sitúa ahora a solo 27 segundos del portugués, con Arensman tercero a 1:57 y Felix Gall a 2:24. Beloki es el primer español en la clasificación, décimo a 4:16.

Exhibición

La crono estaba diseñada a la perfección para Ganna: un recorrido llano, rápido, con apenas 12 curvas y largas rectas junto al mar. En ese escenario, el italiano no falló. Desde el inicio impuso un ritmo inalcanzable, marcando el mejor tiempo en todos los puntos intermedios y dejando sentenciado el triunfo muy pronto.

Su referencia en meta se convirtió en un muro infranqueable. Ni siquiera especialistas como Cavagna pudieron acercarse. Ganna se instaló en la "silla caliente" sabiendo que había dejado una marca casi imposible de batir.

🩷 Unbelievable. Afonso Eulalio keeps the Maglia Rosa, against the odds.



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Quedaba por ver la respuesta de los hombres de la general, especialmente de Vingegaard, quien partía como el único capaz de inquietar al italiano. El danés, vestido con el maillot azul de la montaña, buscó una posición aerodinámica eficaz desde el inicio, pero no encontró su mejor versión.

Arensman se quedó a casi dos minutos, mientras que otros nombres importantes como Pellizzari, Hindley o Gall también cedieron tiempo considerable. Vingegaard, lejos de sus mejores cronos, finalizó a tres minutos de Ganna, aunque logró minimizar daños frente a Eulalio.

El portugués, sin ser especialista, luchó por defender el liderato, pero acabó cediendo terreno ante su principal rival. Aun así, mantiene el sueño rosa, aunque con la presión creciente de un Vingegaard que ya acecha a menos de medio minuto.