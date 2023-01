Guerra en Groupama FDJ entre Gaudu y Demare: "Puedo decírselo a la cara, no le tengo ningún miedo"

Ambiente tenso en Groupama FDJ. Las dos mayores estrellas del equipo francés no solo no se entienden si no que, además, no se soportan. David Gaudu y Arnaud Demare tienen problemas personales importantes por resolver y estos han salido a la luz después de una filtración de la que ha sido clara víctima el menudo escalador.

David Gaudu es la gran baza de Groupama para las clasificaciones generales. El mejor escalador del equipo francés junto con su compatriota Thibaut Pinot, quien ya ha anunciado su retirada al término de este año 2023, ha sido víctima de una pillada monumental por la que ha tenido que salir a pedir disculpas.

Los comentarios que Gaudu ha lanzado sobre la figura de uno de los mejores sprinters del pelotón han resonado en el universo ciclista ahora que empieza la temporada. Ya se han disputado algunas pruebas como el Tour Down Under y otras como las pruebas de la Challenge de Mallorca o la Vuelta a San Juan se están desarrollando estos días.

Sin embargo, la emoción en el pelotón la ponen situaciones extradeportivas como la no retirada de Nairo Quintana o la guerra interna que ha salido a la luz en Groupama. Gaudu ha participado en una conversación en Discord donde ha dejado un sonoro ataque contra su compañero Demare que podría salirle caro: "Que no hablemos y corramos mucho juntos es una ventaja. Si quiere, puedo decírselo a la cara de nuevo. No le tengo miedo. Sabe que no lo quiero en el Tour. Ya se lo he dicho".

Gaudu celebra su triunfo sobre Marc Soler Twitter (@GroupamaFDJ)

Una actitud casi amenazante que ha sorprendido y mucho. Gaudu es uno de los 'capos' del FDJ y uno de los mejores corredores franceses del momento junto a figuras como Romain Bardet o Julian Alaphilippe. Sin embargo, Demare tiene galones de sobra como para pedir más respeto dentro de la formación gala.

Todos señalan a Groupama

En cuanto estas palabras se filtraron, todos empezaron a señalar a la tensión que se vive en la plantilla del equipo. Hasta el punto de que al joven escalador no le quedó más remedio que salir a pedir disculpas a través de un mensaje de Twitter que ha ayudado a calmar algo las aguas, pero no a dar por terminado un problema que tendrá que resolverse de aquí a que arranque el Tour de Francia.

"Mis comentarios nunca deberían haberse hecho en un lugar público. Pedí disculpas al equipo y a Arnaud". Un mensaje que evidencia que la colada de Gaudu viene de lejos. El especialista en la montaña no quiere lo que para él sería un estorbo en sus aspiraciones a luchar por un buen puesto en la clasificación general. Con la aspiración del podio, su lugar debería estar dentro del Top10 del próximo Tour de Francia.

Sin embargo, Groupama también necesita victorias de etapa y puntos y esas se las podría dar un Demare que el año pasado consiguió 7 triunfos, tres de ellos en un Giro de Italia en el que terminó siendo el líder de la regularidad. Por ello, el velocista considera que se ha ganado un lugar en el ocho del Tour de Francia aunque el teórico líder le quiere lejos de su escuadra. Habrá que ver cómo se resuelve esta guerra y si alguno de los dos termina saliendo del equipo o si Gaudu recibe alguna sanción interna.

