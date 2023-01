Nairo Quintana anuncia que no se retira del ciclismo: "Estoy preparado para seguir y pelear"

Nairo Quintana no se retira del ciclismo. Era un rumor cantado que el propio corredor colombiano se ha encargado de desmentir. Mientras todos esperaban que el ganador de un Giro de Italia y de una Vuelta a España, además de varios podios en el Tour de Francia, anunciara que dejaba el deporte tras su vinculación con el dopaje, el menudo escalador ha dado la sorpresa.

El histórico corredor del equipo Movistar, con quien consiguió los mayores triunfos de su carrera profesional, ha dado una rueda de prensa desde Bogotá para comunicar que lejos de estar pensando en la retirada, sigue trabajando para encontrar un nuevo equipo y para luchar por limpiar su nombre, ese que considera manchado tras los acontecimientos que se han producido en los últimos meses.

"Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir. Estoy en muy buena forma para seguir. Debido a los acontecimientos de los últimos meses es innegable el ambiente enrarecido y la inexplicable muralla que me he levantado. Sigo hacia adelante. Soy un ciclista que está acostumbrado a la lluvia, al frío, al calor, a las caídas y a los raspones, pero también a levantarme y seguir pedaleando".

Quintana anunció que este miércoles rompería su silencio y lo ha hecho a través de una breve comparecencia pública. El corredor colombiano leyó un comunicado escrito de su puño y letra con el que quiso mostrar cuáles son sus sensaciones actuales y cuáles van a ser sus pasos a seguir en el ciclismo, ya que de momento, confirma que sigue subido a la bicicleta. Posteriormente, respondió solo a unas preguntas de los medios de comunicación.

Nairo Quintana durante la ascensión al Col du Granon en el Tour de Francia 2022 Europa Press

"Un verdadero ciclista no se rinde ante la adversidad. Amantes del ciclismo, periodistas, fans... la vida de un ciclista sin importar si es líder, gregario, o miembro de humilde de un equipo... es sinónimo de lucha. Somos luchadores todos sin importar nuestros logros hemos dedicado gran parte de nuestra existencia a luchar contra la adversidad. Yo no soy la excepción".

"Voy a seguir batallando por competir y por continuar sobre la bicicleta hasta que mi cuerpo y mi mente resistan. Soy un corredor honesto, siempre lo he sido, en mis más de 260 controles en los últimos diez años de mi carrera no he tenido problemas. Desde que soy profesional desde el año 2009 he respetado las reglas, competido con integridad y respetado y honrado el juego limpio".

"Estos momentos de incertidumbre no han sido fáciles pero los asumo con el apoyo incondicional de mi familia, soporte permanente en estos difíciles tiempos, y de mi equipo de trabajo que no ha dudado en ningún momento de mi honestidad y compromiso con el deporte limpio y con los más altos estándares éticos en el ejercicio de mi profesión".

A vueltas con su futuro

Nairo abordó el tema de su futuro y reconoció que, aunque no tiene aún equipo, sí lo está buscando activamente para empezar su temporada: "Si bien es cierto que aún no tengo equipo, soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera. Sin duda mi palmarés me avala. Pedaleando le recordé a los colombianos que sí se puede ganar ante los mejores, que podemos subirnos a lo más alto del podio".

"Quiero volver a competir, ponerme un dorsal, sentir la exigencia de responder a un equipo, el dolor en las piernas por el esfuerzo, pero también la satisfacción de la victoria o de haber dado lo mejor de mi hasta la meta, quiero esto, lo necesito por que la competencia está en mí, pero también necesito un mejor ambiente para poder estar tranquilo y concentrarme en ello".

Quintana dio positivo en un control del pasado Tour de Francia por tramadol, hecho que le ha acarreado unos últimos meses de continúa pelea. Perdió su décimo puesto en la general de la ronda francesa y después no pudo participar en La Vuelta. La situación terminó resolviéndose con su salida prematura de Arkea, formación con la que había renovado recientemente.

En estos momentos, Nairo no tiene ninguna sanción de la UCI ni de la AMA a sus espaldas, pero lo cierto es que ningún equipo de primer nivel se ha atrevido a ofrecerle un contrato. Hasta su mesa han llegado ofrecimientos como el del modesto Team Corratec de Italia o el Team Medellín, quien ya fichó a 'Superman' López tras su escándalo. Sin embargo, el campeón colombiano sigue soñando con volver al World Tour.

