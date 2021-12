Alejandro Valverde diseña su última temporada: un 2022 muy especial con final estelar en Lombardia

Alejandro Valverde dice adiós en 2022 a dos décadas subido a la bicicleta. Serán 21 temporadas en el pelotón internacional, media vida, ya que pondrá punto y final a su cuento con 42 años. Con razón se ha ganando el apodo del 'abuelo', como cariñosamente se le menciona en el pelotón internacional y su propia escuadra, Movistar.

La formación navarra que dirige Eusebio Unzué es su casa. Ahí ha crecido y ahí ha madurado como deportista, como corredor y sobre todo como persona. Se ha hecho hombre, padre y campeón. Y ha sido un ejemplo en todas las vertientes de una vida que ahora dará un giro, como en los millones de curvas que ha trazado a lo largo de su trayectoria. Algunas de sabor amargo y otras con regusto a grandes éxitos.

En una profunda entrevista para RTVE con Josué Elena, 'el Bala' repasa lo que será su último año, pero también su vida una vez cuelgue la bicicleta. No se desligará de Movistar, pues tiene dos años más de contrato para ocupar algún puesto dentro del equipo, todavía por definir. De hecho, ni el propio Alejandro sabe qué va a hacer porque su primer deseo es formarse.

"Primero hay que aprender, porque nos creemos que sabemos de ciclismo, pero no sabemos ni la mitad". De lo que sí sabe es de dar para el pelo a sus amigos de la grupeta murciana, lo que tiene previsto seguir haciendo mientras le duren las fuerzas porque su amor por la bicicleta es eterno. Quiere seguir gozando una vez se baje del pelotón profesional: "Disfrutar de la bici y llevar a los niños al fútbol o a clase de baile".

Con los planes de la retirada ya claros, es momento de saber cómo afronta Alejandro su último año, el que espera que sea "muy especial". Será un año de cambios donde no contará con un apoyo muy grande que ha tenido durante su última etapa, el de José Luis Arrieta.

"Ha habido bajas, la verdad, un poco sorprendentes como el caso de Arri, para mí una gran persona, compañero y amigo. Es una pena que no siga aquí porque tiene la calidad suficiente, una auténtica maravilla, pero bueno…". En su lugar, quien hará de jefe del equipo será Patxi Vila, llegado a Movistar hace unos años para introducir sabia nueva, conceptos más profesionalizados y asegurar la adaptación de la formación a los nuevos tiempos. Hasta ahora había sido el responsable de rendimiento.

El año del adiós

Valverde, que tiene más que claro que esta será su última temporada a pesar de los cantos de sirena que le siguen llegando, afirma que se bajará de la bici seguramente en Lombardia y no en La Vuelta como estaba previsto en un inicio: "Se me haría raro quedando todavía carreras tan bonitas del calendario". En la carrera de casa recibiriá un sentido homenaje, parecido al de Alberto Contador, pero seguirá peleando por victorias.

Triunfos es lo que le pide a su participación en la ronda nacional y a su paso por el Giro de Italia, carreras en las que no hará la clasificación general: "Ya no tengo que luchar por ello porque lo tengo muy difícil, pero para luchar por victorias de etapa sí que me veo capaz. Para mí es una buena noticia, pero para nuestro ciclismo…". Así intenta explicar que, en líneas generales, no es bueno que la mayor baza nacional siga siendo un tipo que supera los 40. Aun así lo dará todo por seguir subiendo ese registro de 131 victorias que figura en su palmarés.

"A los españoles nos está costando, el nivel medio ha subido mucho. Ahí está Pogacar, por ejemplo, que te gana en Valencia, en Lieja o en el Tour de Francia". Aún así, espera que algunos grandes nombres den la talla este curso. Tiene especiales expectativas en su compañero y amigo Enric Mas, a quien ve como clara referencia. Más allá de sus pronósticos, Valverde quiere dejarlo disfrurando con el objetivo de "despedirse bien encima de la bicicleta ya acabada la pandemia". Así será su 2022, su último baile.

