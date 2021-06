'Matxín', manager del UAE: "Pogacar está centrado en ganar el Tour, pero tiene en mente hacer La Vuelta"

Se consume el mes de junio y eso en el mundo del ciclismo significa llegar a la parte importante del curso. El Tour de Francia se acerca y todo se pone en juego, ya que la ronda francesa es la prueba más importante de todo el calendario internacional. Cualquier éxito que se consiga en las carreteras galas se multiplica por mil e incluso sirve para salvar una temporada.

Además, llegar a los Campos Elíseos de París con el objetivo cumplido, e incluso vestido de amarillo, sirve para encumbrar al ganador al Olimpo del ciclismo. Cuando eso sucede, nada vuelve a ser igual. Así le sucedió a Tadej Pogacar el pasado año y a todo el UAE Team Emirates, quienes salieron victoriosos en el Tour más difícil, el de la pandemia, el del cambio de fechas, el de la exhibición del esloveno en la histórica contrarreloj con final en la Planche des Belles Filles sobre su compatriota Primoz Roglic.

Sin embargo, junio no es solo el mes de empezar a pensar de verdad en el Tour, sino que también es una época de empezar a cerrar y anunciar grandes fichajes para el próximo curso. La 'Grand Boucle' sirve para concretar algunos movimientos y para ganarse un contrato de cara a los próximos años, aunque los hay con suerte y que llegan con ese futuro ya resuelto.

'Matxín', General Manager del UAE Team Emirates Joxean Fernández 'Matxín'

Una persona que ya piensa en el objetivo del maillot amarillo y en cerrar los mejores fichajes posibles es Joxean Fernández ‘Matxín’, General Manager del UAE Team Emirates, equipo que cuenta en sus filas con el prodigio Tadej Pogacar y que acaba de incorporar recientemente a la gran promesa del ciclismo español, el joven Juan Ayuso, de tan solo 18 años y que viene de hacer historia en el Giro de Italia sub23. ‘Matxín’ habla con EL ESPAÑOL de la nueva promesa nacional que pasará a profesionales en las filas de su escuadra y del sueño de repetir título en París con Pogacar, actual dorsal ‘1’ del Tour.

¿Cómo se valora el fichaje de un chico tan joven como Juan Ayuso y que ha generado tanta expectación?

Muy bien, por eso lo hemos hecho. Teníamos contacto con él desde hacía muchísimo tiempo. Nos une una relación de amistad y de confianza. Hablamos mucho con él, en competición casi todos los días. Estamos muy contentos con él. Es nuestro futuro y también nuestro presente. Aunque sea joven, es un campeón y a los campeones hay que tratarles como campeones. Hay que hacerle un calendario diferente para no quemarle, que no haya exceso de competición.

¿Cuánto tiempo le han seguido para decidirse a hacer el fichaje?

Hemos ido hablando y teniendo conversaciones. Nos ha gustado su trato humano y su evolución deportiva. Nos decidimos a hacerlo porque era el momento.

¿Los datos que maneja el equipo UAE son mejores incluso que sus resultados?

Nosotros hemos seguido su evolución y sus prestaciones se han incrementado a pesar de su juventud. Todo indica que puede seguir mejorando, está dentro de esa dinámica de recuperar y de ir a mejor.

¿Cuáles son sus mejores virtudes?

Es un ciclista muy completo. Es un gran escalador, pero se defiende muy bien en las cronos, es rápido, con ese punto de velocidad, pero también tiene visión de carrera. Sobre todo es un líder, además de buen ciclista. Tiene esa capacidad de asumir el liderazgo y quiere hacer las cosas siempre yendo a por la victoria.

¿A qué ciclista puede recordar Juan Ayuso?

Me recuerda exactamente a Juan Ayuso. Ni nos gustan ni queremos otras comparaciones porque te obligan a hacer otro recorrido Lo mejor que podemos hacer es creer en él como Juan Ayuso y confiar en él, esperando lo que nos va a dar. No entramos ni en comparaciones ni en críticas, tiene que marcar su propio camino y para eso solo tiene su propia base.

¿Qué temporada va a hacer?

Él va a hacer varias carreras profesionales importantes, aunque la pandemia ha cambiado sus planes. Tenía que haber corrido en Austria y Canadá, pero se han cancelado y hemos tenido que remodelar eso.

¿Qué planes de futuro hay con Ayuso?

Él ya es un ciclista más del equipo, no cambia nada con él, pero hay que saber que tiene 18 años y no queremos plantear grandes objetivos ni calendarios saturados. Habrá días de competición fáciles y otros menos fáciles, pero por ejemplo no me gustaría que ni este año ni el que viene hiciera una gran vuelta. Si la hace será porque tiene una evolución como la de Pogacar, con quien decidimos anticiparnos un año a esa idea e hizo La Vuelta sin ninguna presión y sin ningún objetivo.

Juan Ayuso hace historia: primer español en ganar el Giro de Italia sub23 Giroditaliau23

¿Va a tener Ayuso un equipo para competir y disputar carreras en las pruebas que pueda participar?

Es un campeón y pensamos en él como un campeón. De eso no tenemos ninguna duda.

Además de la irrupción de Ayuso, el UAE está pendiente de la llegada del Tour de Francia donde Pogacar es uno de los grandes favoritos, ¿cómo llega a la cita?

Pogacar es un corredor que se ha acostumbrado a estar arriba. Vemos cada día sus mejoras y es un corredor que deportivamente le define la palabra perfección como ciclista.

¿El objetivo de este año después de lo vivido en 2020 es ganar el Tour?

Vamos a ir día a día. Está claro que hay una responsabilidad. Llegamos de una forma completamente diferente al año pasado, esta vez la sorpresa ya no existe por ningún lado. Tenemos esa responsabilidad, pero nos lo tomamos como una cuestión de confianza. La gente espera que Pogacar esté delante, por eso esa confianza hay que trasladarla a los resultados. Iremos día a día y siendo prudentes, pero sabiendo que tenemos a un corredor que tiene el número uno.

¿Quiere el UAE controlar la carrera o jugará sus bazas como el año pasado?

No es cuestión de jugar, pero nosotros no somos ni Jumbo ni INEOS. UAE tiene su identidad, clara y definida, y por eso tenemos nuestra propia idea, que no es mejor ni peor, sino la nuestra y eso es lo que vamos a demostrar.

¿Firma el equipo llegar al final como el año pasado, hasta la última etapa con opciones?

Todo lo que sea estar en posición de ganar es importante, aunque el futuro no lo podemos saber ni me quiero aventurar en eso. Sí nos gustaría estar en posiciones importantes, da igual si es delante o por peleando por ello. Las circunstancias de la carrera también lo marcan y a veces por muy fuerte que sea un corredor puede tener una caída, un pinchazo, o un problema en un mal momento que te puede marcar ese futuro. Es bueno intentar controlar lo que suceda cada día hasta donde se pueda.

Pogacar a punto de entrar en meta EFE

¿Ilusiona el punto de forma mostrado por Pogacar?

Si analizamos que él corre en el UAE Tour y lo ha ganado, corre la Tirreno-Adriático y la ha ganado, corre en el País Vasco y ha ayudado a su compañero (Brandon McNulty) estando en la lucha directa por ganar y hace podio, y ha corrido en Eslovenia y ha ganado, no puedo decir lo contrario.

¿Es más difícil repetir en el Tour de Francia que ganarlo por primera vez?

Cuando eres desconocido y consigues la victoria, lo que has hecho es impresionante. Una vez pasado eso, tan importante es mantener ese nivel como llegar. Nos gustaría mantenernos en el primer nivel y seguir siendo protagonistas en cada carrera. En algunas lo conseguimos y en otra nos falta un poquito todavía, vamos mejorando, pero siempre podemos dar más y nos gustaría mantenernos en el máximo nivel mundial.

¿Dónde se puede jugar la carrera tras lo vivido el año pasado con Roglic?

Todos sabemos en qué días se puede jugar la carrera deportivamente. Hay muchos momentos este año donde puede suceder, pero la clave es intentar llegar a esos momentos sin percances, sin pérdidas de tiempo por caídas e intentando controlar esas cosas que nos pueden complicar.

¿El resultado de Pogacar en el Tour puede cambiar su idea de hacer La Vuelta?

Nosotros pensamos ahora en el Tour y no en La Vuelta, y vamos al 100% al Tour. Sobre el papel está hacer La Vuelta, si luego ocurren otras cosas y se hace otro programa no se puede saber, pero en estos momentos sí, pensamos en ese plan A. Si ocurriera algo lo primero tendríamos que hablar con él, por eso no me lo planteo ahora mismo.

¿Estará el UAE enfocado totalmente a la pelea por la general o buscarán otros objetivos como etapas con otros corredores?

Sí, tenemos todo enfocado a la clasificación general.

