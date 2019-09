Lo más surrealista de la Vuelta a España: se baja de la bici para tirar un penalti en San Mamés

La Vuelta España ha partido hoy desde un lugar muy especial, un símbolo del deporte en nuestro país: San Mamés. Decenas de ciclistas han rodado por el césped del estadio del Athletic con sus bicicletas. Pero uno de ellos, ha protagonizado la anécdota de la jornada.

Un participante ha decidido no desaprovechar la oportunidad de pisar La Catedral y ya de paso 'anotar un penalti' en una de sus porterías. En un vídeo que ha compartido el club a través de sus redes sociales, se puede apreciar cómo uno de los deportistas decide desviarse del recorrido y ponerse cerca del punto de penalti, bajarse de la bicicleta y chutar hacia la red. Una vez hecho el gesto, se monta de nuevo y reanuda el trayecto con sus compañeros.

Las reacciones a la publicación no han tardado en surgir. Muchos de los usuarios se preguntaban si era cierto lo sucedido y tratan de averiguar quién es el misterioso ciclista que no quiere perder la oportunidad de decir que ha 'anotado' un tanto en Bilbao. Por ahora no se sabe la identidad del participante.

La decimotercera etapa -el recorrido será Bilbao-Los Machucos- de la Vuelta Ciclista España de las veintiuno oficiales, comienza hoy. Tan solo quedan nueve días para que finalice la campaña de este año. A la cabeza de la clasificación general se sitúa Primoz Roglic. Al esloveno le sigue Alejandro Valverde, el único español que logra colocarse entre los cinco primeros.

