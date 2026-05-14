El Real Madrid encaja su segunda derrota consecutiva en la Liga Endesa a manos de un combativo Bilbao Basket

Los vascos nunca bajaron los brazos y le dieron la vuelta al partido en un último cuarto de lo más apretado (88-82).

No se había visto algo así en toda la temporada. El Real Madrid, que parece imbatible en una Liga Endesa en la que manda con una increíble contundencia, encajó su segunda derrota consecutiva en el campeonato regular por primera vez en todo el curso. [Así vivimos la victoria del Bilbao Basket ante el Real Madrid]

No es algo para alarmarse, ni siquiera para preocuparse, pero quizás sí algo significativo. La cabeza del Real Madrid, inevitablemente, ya está puesta en la Final Four de la semana que viene y ese crucial partido ante Valencia Basket.

Los blancos ya tenían asegurado el primer puesto y contaban con las bajas de Len y de Tavares, esas mismas que le lastrarán en Europa. Bilbao Basket, que fue durante mucho tiempo por debajo en el marcador, vio la puerta abierta a la remontada y terminó haciéndose con una victoria fundamental para sus aspiraciones de jugar el playoff por el título.

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