Donovan Mitchell mete 71 puntos y hace historia en la NBA: así está el ranking de máximas anotaciones

Un asombroso Donovan Mitchell guio este lunes con 71 puntos la épica remontada de los Cleveland Cavaliers contra los Chicago Bulls (145-134), en un partido en el que su equipo iba perdiendo por 21 puntos en el segundo cuarto.

Mitchell selló una actuación monumental, igualando la octava mejor anotación en la historia de la NBA y la mejor en los últimos 17 años, desde que Kobe Bryant firmara 81 con Los Ángeles Lakers contra los New York Knicks en 2006.

Su partido terminó con un doble doble de 71 puntos, con 22 de 34 en tiros, siete triples y veinte de 25 en libres, a los que sumó ocho rebotes y once asistencias.

71 puntos



HISTÓRICO



DONOVAN MITCHELL ️ pic.twitter.com/w297tZS6oB — NBA Spain (@NBAspain) January 3, 2023

El número 45 de los Cavaliers forzó la prórroga a tres segundos del final del cuarto período, al fallar el segundo de dos libres, capturar el rebote y apoyar al tablero el balón que empató el duelo a 130.

Ante unos Bulls hundidos anímicamente, Mitchell se salió en la prórroga y completó una actuación histórica. Hasta este momento, la mejor marca anotadora del año era del esloveno Luka Doncic, con los 60 puntos de la semana pasada, seguida por los 59 de Joel Embiid y 58 de Devin Booker.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cleveland Cavaliers (@cavs)

Mitchell firmó la mejor anotación en la historia de los Cleveland Cavaliers, superando la marca de 57 puntos que compartían LeBron James y Kyrie Irving. Además, también superó el mejor registro contra los Chicago Bulls que hasta ahora lo tenía Wilt Chamberlain con 68 puntos (1967).

Donovan Mitchell entra en el top 10 de las máximas anotaciones de la NBA, empatando a 71 puntos con Elgin Baylor (1960) y David Robinson (1994). En el ranking, la aparición de Chamberlain se repite hasta en cinco ocasiones.

"Lo primero, felicitar a mis compañeros, luchamos. Sé que hice 70 puntos, pero no estaría aquí sin ellos. Lo hicimos como grupo, mis compañeros me pusieron en buena posición y yo hice las jugadas", dijo Mitchell al acabar el partido de Cleveland.

"Busqué la forma de ganar. Le dije a JB (Bickerstaff) que no me quitara. Intenté distintas cosas y me siento bendecido", agregó.

20 máximas anotaciones en la NBA 1. Wilt Chamberlain: 02/03/1962, 100 puntos 2. Kobe Bryant: 22/01/2006, 81 puntos 3. Wilt Chamberlain: 08/12/1961, 78 puntos 4. Wilt Chamberlain: 13/01/1962, 73 puntos 5. Wilt Chamberlain: 16/11/1962, 73 puntos 6. David Thompson: 09/041978, 73 puntos 7. Wilt Chamberlain: 3/11/1962, 72 puntos 8. Elgin Baylor: 15/11/1960, 71 puntos 9. David Robinson: 24/04/1994, 71 puntos 10. Donovan Mitchell: 03/01/2023, 71 puntos 11. Wilt Chamberlain: 10/03/1963, 70 puntos 12. Devin Booker: 25/03/2017, 70 puntos 13. Michael Jordan: 28/03/1990, 69 puntos 14. Wilt Chamberlain: 16/12/1967, 68 puntos 15. Pete Maravich: 25/02/1977, 68 puntos 16. Wilt Chamberlain: 09/03/1961, 67 puntos 17. Wilt Chamberlain: 17/02/1962, 67 puntos 18. Wilt Chamberlain: 25/02/1962, 67 puntos 19. Wilt Chamberlain: 11/01/1963, 67 puntos 20. Wilt Chamberlain: 09/02/1969, 66 puntos

Sigue los temas que te interesan