Los retos del 'MVP' Doncic para 2023 tras una semana de locura en la NBA

En la víspera de Nochevieja, Gregg Popovich analizó ante la prensa el partido que cerraría el año de los San Antonio Spurs. Delante iba a tener a los Dallas Mavericks, pero sobre todo a Doncic. El mítico entrenador bromeó sobre el esloveno: "50. Nuestro objetivo es mantener a Luka por debajo de los 50 puntos". No lo lograron.

Doncic hizo 51 puntos y los Mavs, que se han colocado cuartos en la Conferencia Oeste con un balance de 21-16, sumaron su sexta victoria seguida (125-126). La actuación de Luka se completó con 6 rebotes, 9 asistencias y 4 robos.

El derbi texano no achicó a Doncic y a Popovich no le quedó más que rendirse a la evidencia: "Es increíble. Es el jugador de baloncesto ideal, capaz de combinar la inteligencia del baloncesto y las habilidades individuales. Es muy especial. Puedes intentar cualquier cosa contra él y nada funciona: lo único que puedes hacer es esperar que no anote demasiados tiros y tus jugadores anoten más", dijo tras el partido.

Gregg Popovich y Luka Doncic Reuters

Solo cuatro días antes, Doncic había hecho historia al firmar 61 puntos, 22 rebotes y 10 asistencias en la victoria de los Mavs en la prórroga contra los New York Knicks. La epicidad acompañó en todo momento a Luka, siendo él el que forzó el tiempo extra tras anotar el rebote de un libre directo que erró a propósito.

Para colmo, otros cuatro días antes Doncic ya metió 50 puntos (+8 rebotes y +10 asistencias) en el triunfo contra los Houston Rockets. Luka 'Magic' ha logrado alcanzar el medio centenar de puntos tres veces en ocho días, tres veces en cinco partidos, algo que solo James Harden (enero de 2019) había logrado antes.

Lo que no había ocurrido nunca es que en cinco partidos seguidos alguien sumara 228 puntos, 56 rebotes y 51 asistencias. Quien más cerca se había quedado fue Russell Westbrook, que en 2017 registró 205-65-56 en cinco partidos jugados entre marzo y abril.

El siguiente sería Oscar Robertson, en 1960, que logró un 200-54-52 en cinco partidos consecutivos. Y hasta ahí se puede contar, ya que ningún otro jugador en la historia de la NBA supera la marca de 200-50-50.

Barriendo a las leyendas

Hay datos de sobra para concienciar al público de que lo ha estado haciendo Doncic es algo prácticamente irreal. Leyendas como Dwayne Wade o el mismísimo Dirk Nowitzki, sexto mejor anotador en la historia de la NBA, no lograron en sus carreras hacer tres partidos por encima de los 50 puntos. Luka lo ha conseguido entre los últimos cinco partidos.

En los Mavs tampoco pueden estar acostumbrados a la magnitud de lo realizado por Doncic. En la franquicia solo habían visto antes cuatro veces a uno de sus jugadores hacer un partido de 50 puntos o más: dos fueron de Nowitzki, uno de Jim Jackson y otro de Jamal Mashburn. Doncic ya es también el jugador del equipo de Dallas con más partidos anotando 40 o más puntos.

MVP y Mundial, en 2023

Esto sí es un broche de oro para cerrar el año. Doncic ha entrado en 2023 inmerso en el mejor momento de toda su carrera, en el que las enchufa todas y del modo que sea. Que nadie piense, además, que es algo fugaz. En realidad, toda su temporada ha seguido una línea estelar que le coloca al frente de la carrera por el MVP de la temporada regular.

Acabar siendo el mejor de la NBA se ha convertido en un reto más que realista para Doncic, que el año pasado fue quinto en las votaciones que ganó otro europeo (Nikola Jokić). También tiene el espejo de lo logrado en los últimos playoffs, en los que los Mavs jugaron las Finales de Conferencia contra los que serían los campeones de la liga, los Golden State Warriors de Stephen Curry.

Doncic celebra una canasta con rabia ante Francia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Reuters

El 2023 de Doncic no se centra solo en los Mavs, ya que la selección de Eslovenia estará en el Mundial de baloncesto que se juega a finales de verano en Filipinas, Japón e Indonesia. Su presencia está confirmada por el presidente de la Federación eslovena, siendo el primer Mundial que disputará ya que en el de 2019 no estuvo su selección. Seis años después del oro en el Europeo, Doncic volverá a intentar hacer historia con su país.

El año se presenta prometedor, como poco, para Doncic por la forma en la que ha cerrado 2022 y por los objetivos que tiene por delante. No lo hemos mencionado, pero es de esperar que sigan cayendo récords de su lado durante los próximos meses. 2023 puede ser el año 'mágico' de Luka Doncic.

