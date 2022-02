El Barça vapulea al Manresa en la segunda parte y jugará las semis ante UCAM Murcia

El FC Barcelona apenas sufrió un cuarto antes de pasar por encima de BAXI Manresa. El equipo de Sarunas Jasikevicius se fue con ventaja al descanso y borró del mapa al rival en los diez minutos posteriores. Los azulgrana se enfrentarán en las semifinales de Copa a un UCAM Murcia que sorprendió al Valencia Basket. [Narración y estadísticas: Barça 107-70 Manresa]

El partido no era fácil para el cuadro culé pese a la diferencia de plantillas. La derrota en Liga Endesa cosechada en el Palau metía el miedo suficiente en Granada. Aquí no había ni vuelta atrás ni tiempo para la reacción. Errar ante los de Pedro Martínez en cuartos de final era encaminarse a una eliminación a la primera de cambio.

Por unos momentos, ese miedo se adueñó del banquillo blaugrana. El primer cuarto no pudo ser peor y dejó ver la mejor versión de un Manresa que se gustaba con un buen baloncesto. Ataques muy rápidos y posesiones muy cortas que les llevaron a disfrutar de un parcial de 0-16. Sin embargo, el Barça reaccionó en los segundos finales y fue labrando su ventaja poco a poco.

Tras un segundo cuarto algo igualado, los culés tomaron el +10 para iniciar el tercer cuarto de la mejor manera posible. A base de puntos de Mirotic y con la dirección de Laprovittola, los actuales campeones dejaron atrás al Manresa. El 88-53 del tercer cuarto acabó con el partido y dejó los diez minutos finales en un escenario de prueba para ambos equipos.

El encuentro comenzó con Sanli y Exum dando los primeros pasos ofensivos del Barça. El 6-2 daba ventaja a los de Jasikevicius, que con cierta velocidad tomaban la delantera. Sin embargo, el ritmo cambiaría a favor de los de Pedro Martínez y la dinámica de juego también. Sima le dio la vuelta al resultado con ataques cortos, rápidos y precisos. Y el 6-9 que enfadó a Jasikevicius se quedaría en solo un aperitivo.

Manresa no tenía freno. Valtonen anotaba desde el triple y Jasikevicius paraba el encuentro tras encajar un parcial de 0-12. La reacción, pese a la intensidad de sus palabras, no tuvo lugar. Bako machacaba sacando provecho del pick and roll y el golpe se disparaba hasta el 0-16. Un panorama desolador para los culés que cambió en los dos últimos minutos con Kuric y Calathes arreglando la crisis (22-26).

Los de Pedro Martínez dieron vida al Barça. Y el campeón de Copa no dejó pasar la oportunidad. Calathes le dio la ventaja a los culés y el parcial se volcaba a favor de los azulgrana con el 13-2. Lo que antes eran canastas sencillas para Manresa se convertía en un error constante. Y, mientras tanto, Mirotic hacía daño en el poste. La última vida manresana la gastó Thomasson en el perímetro (33-33), pero un parcial de 15-4 acabó de sentenciar. Al descanso, los culés se marchaban con un cómodo 52-42.

El partido acabó antes

La salida de vestuarios fue contundente para el Barça y mortal para el Manresa. Mirotic, con un triple, certificó el 59-42 tras solo dos minutos de partido. El marcador era alto y los de Pedro Martínez no alcanzaban a mantener el ritmo. El Barça estaba disparado y los puntos no llegaban en el rival. Tal era la diferencia que Laprovittola, también desde el perímetro, puso el 64-44.

Por si fuera poco, Jasikevicius contaba con un Exum que brillaba como nunca tanto en defensa como en ataque. El 88-53 del tercer cuarto dejó sin ningún interés los diez minutos finales. Abrines volvió a la pista y sumó en un regreso triunfal. Sergi Martínez ganó más minutos en la rotación. Y Manresa tuvo tiempo para despedirse de una Copa del Rey histórica a la que regresaron 18 años después.

Barça 107-70 Manresa

Barça: Calathes (4), Laprovittola (10), Exum (11), Mirotic (14) y Sanli (8) -quinteto inicial- Kuric (7), Davies (14), Sergi Martínez (4), Abrines (11), Smits (9), Hayes-Davis (4) y Jokubaitis (11).

Baxi Manresa: Dani Pérez (2), Thomasson (14), Valtonen (7), Moneke (4) y Sima (6) -cinco titular- Dani García (7), Maye (-), Francisco (19), Rafa Martínez (-), Vaulet (2), Steinbergs (-) y Bako (9).

Parciales: 22-26 | 30-16 | 36-11 | 19-17

Árbitros: Miguel Ángel Pérez Pérez, Antonio Conde y Oscar Perea. Eliminaron por faltas a Maye, del BAXI Manresa, y Nick Calathes, del Barça.

Incidencias: Cuarto partido de cuartos de final de la Copa del Rey de Granada disputado en el Palacio Municipal de Deportes de la ciudad andaluza ante 6.707 espectadores

