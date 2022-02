Los Lakers, ante un final de mercado de infarto: LeBron James tiene la llave de la salida de Westbrook

Los Ángeles Lakers han llegado a la conclusión de que algo tienen que hacer si quieren cambiar el rumbo de una temporada que está cerca de terminar en desastre. Después de confeccionar un equipo para luchar por el anillo, están muy cerca de quedarse fuera de los playoffs. Buena parte de ese tormento lo explica el fracaso de la triple alianza que forman LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook.

El base llegó a la franquicia angelina para formar uno de los 'Big Three' más temidos de toda la NBA. Sin embargo, las cosas no han salido como esperaban y el rendimiento que ha tenido el ex de los Oklahoma City Thunder y de los Houston Rockets ha sido de lo más deprimente.

Además, se ha extendido una corriente dentro del vestuario de que la situación es insostenible y de que es necesario tomar una decisión sobre el futuro del base. Así lo han expresado en las últimas horas medios como ESPN o The Athletic. El fichaje de Westbrook ha sido un auténtico desastre para los Lakers y la situación, a horas de que se cierre el mercado, es insostenible.

Russell Westbrook hace una entrada a canasta ante los Milwaukee Bucks Reuters

Por eso, la dirección de la franquicia angelina se ha puesto manos a la obra para intentar buscar una salida al jugador antes de que se cierre la ventana este jueves de 10 febrero. El momento llegará a las 21:00 horas de España. Para entonces, la situación podría haber provocado un seísmo total en los propios Lakers.

Sus números son cada vez más malos y su enfrentamiento con su entrenador, Franck Vogel, es total. En el mes de febrero ha sumado tantas canastas como pérdidas de balón y registra unos porcentajes del 28% en tiros de campo, el 15% en triples y el 55% en tiros libres. Números que son un lastre para unos Lakers cuyo mayor premio parece estar en entrar en el play-in que les dé acceso a los playoffs y ahí soñar con un título que era su reto principal al principio del curso.

La opción de una salida

Sin embargo, el problema en la operación, además de encontrar un destino para Russell Westbrook, es convencer a LeBron James de que es la solución correcta. El alero de Akron es un gran amigo de 'Russ' y fue el principal aval que tuvo para su fichaje este pasado verano. Lo cierto es que la apuesta no ha salido bien y ahora muchos esperan que LeBron asuma su error y que dé luz verde a la posible salida del nuevo agente '0' de la NBA.

Bleacher Report apunta a una posibilidad que abriría las puertas de par en par a Westbrook para consumar su salida. Esta sería que James diera su visto bueno para los Lakers buscaran un traspaso con John Wall a los Rockets. De esta forma, supondría el regreso de 'Russ' a la franquicia texana después de una aventura de pésimos resultados en el equipo californiano.

Russell Westbrook captura un rebote ante Los Ángeles Clippers Reuters

"Lo normal es que Westbrook no sea traspasado antes del cierre. Pero si LeBron decide que John Wall, con el que comparte agencia en Klutch Sports, puede encajar mejor en los Lakers y están dispuestos a apretar para que salga Westbrook, los Lakers se plantearán hacer el traspaso con los Rockets".

El problema es que la llegada de Wall tampoco convence en el entorno de Lakers ya que es un jugador que no ha tenido actividad este curso tras ser apartado por Houston y que el año pasado no hizo una buena temporada, con muy malos porcentajes de tiro. El final de mercado se presenta intenso en los Lakers con Westbrook siendo el centro de atención.

