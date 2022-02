LeBron James se aleja de Los Angeles Lakers: su futuro, más cerca de los Cavs y de jugar con su hijo

En 2023, LeBron James acaba contrato con Los Angeles Lakers. El momento se va acercando y ya comienzan a surgir los primeros rumores sobre qué pasará después. Desde la posibilidad de retirada a la de tener su propio 'The Last Dance'. Aunque ahora parece más probable que siga en activo algún año más.

El motivo principal de continuar más tiempo jugando en la NBA es su hijo. Bronny James sigue preparando su salto a la mejor liga de baloncesto del mundo. En más de una ocasión, LeBron ha asegurado que le gustaría participar de esta primera experiencia. Y eso con la posibilidad de regresar a los Cleveland Cavaliers en el horizonte.

Una forma de decir adiós volviendo al origen. Todavía son todo rumores, pero en Estados Unidos ya se habla prácticamente a diario sobre el escenario que se presenta para 'King James'. Desde hace un par de años se viene hablando de que su gran objetivo es, precisamente, el de compartir vestuario con su hijo antes de anunciar de manera oficial su retirada.

Factor Bronny

El pasado mes de enero, LeBron James ya dijo que su única motivación para seguir adelante era una: ganar. "Solo juego el partido por una razón. Y es para ganar", afirmó el jugador estadounidense en declaraciones para Los Angeles Times. El objetivo sigue puesto en él. En especial después de una temporada de lo más irregular para la franquicia de California.

Pero está acostumbrado a convivir con la presión: "No me dejo atrapar por esa supuesta presión ni por cargas pesadas y cosas de ese tipo. Así he sido yo durante toda mi carrera, desde que era un chico de 18 años y me hice cargo de una franquicia. Ese tipo de presión o de carga es algo a lo que estoy acostumbrado, he estado acostumbrado durante 20 años".

LeBron James, con Los Angeles Lakers Reuiters

Tal vez por su experiencia. Por esos primeros años, LeBron James no quiere dejar solo a su hijo Bronny. Eso sí, para coincidir con él deberá esperar como mínimo dos años. Hay que recordar que su contrato con los Lakers acaba en 2023, por lo que debería buscar acomodo por una temporada más. Eso en el mejor de los casos.

Según recoge ESPN, LeBron James Jr. (Bronny para diferenciarle de su famoso padre) juega actualmente como junior en el Sierra Canyon School. Sus actuaciones no dejan indiferente a nadie y ya es uno de los mejor rankeados de su categoría. Aunque de ahí a llegar a la NBA hay un gran paso.

El nombre de su padre puede ser una barrera o un puente hacia la mejor liga de baloncesto del mundo. Esto solo el tiempo lo dirá. Aunque el otro objetivo de 'King James', además del de jugar con su hijo, es el de volver al origen. Regresar a los Cleveland Cavaliers.

Regreso al origen

LeBron James se encuentra bien en Los Ángeles. Allí ha formado un hogar. Pero eso no impide que la idea de mudarse pase por su cabeza. Así lo confirman en ESPN: "A LeBron le gusta Los Ángeles, le gusta criar a su familia en L.A., y sus negocios en Los Ángeles. Pero ha dejado muy en claro que quiere jugar con su hijo. Si esa situación está disponible fuera de L.A., él la buscará".

Lo cierto es que los Cavs se encuentran en un buen momento. Tal vez el mejor desde que LeBron dejase el equipo. Pero en el futuro de la franquicia de Ohio vuelve a cruzarse el nombre de 'King James'. Sobre todo porque Kevin Love acaba contrato. Un jugador que esta temporada cobrará 31 millones y que la próxima temporada percibirá 28 'kilos'. Sueldo que se ahorrarían y que podría ir destinado al considerado como uno de los mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos.

Si además de Love, también deja el equipo LeVert, James tendrá espacio suficiente en la escala salarial de los Cleveland Cavaliers. Porque si en el equipo estarían encantados de ver volver al 'hijo pródigo'. LeBron James también vería con ilusión, y también romanticismo, el regresar donde empezó todo. ¿Serán los Cavs el equipo en el que comience su carrera Bronny y la acabe el 'Rey'?

