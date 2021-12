Mirotic habla claro: fichaje por el Real Madrid, la difícil vuelta a la Selección y su guiño a Felipe Reyes

Nikola Mirotic dio la sorpresa en 2019 cuando dejó la NBA, donde tenía un buen salario y un puesto fijo, para sumarse a la disciplina del Fútbol Club Barcelona. Una incorporación que revolucionó tanto la Liga Endesa como la Euroliga y que enfadó al madridismo por su pasado en la cantera merengue. Dos años después, el hispano-montenegrino es el líder del equipo catalán y uno de los grandes criticados cada vez que pisa el WiZink Center. El interior, en varias entrevistas, ha explicado cómo fue su llegada a España y cuáles son sus intenciones de futuro.

El jugador del Barça, en un avance del programa de Movistar + El Gancho de Daimiel, ha relatado sus esfuerzos al llegar de adolescente a la capital. Mirotic, con 15 años, entendió que debía dar el doble para alcanzar su sueño. "Cuando llegué a España con 15 años, sabía que si quería llegar a un gran club como el Real Madrid tenía que ser dos veces mejor que un español para que me dieran la oportunidad de triunfar", ha asegurado.

"España, obviamente, va a empujar a sus jugadores. Es normal, como hacen Montenegro o Serbia. Me metí eso en la cabeza, tenía que ser el doble mejor". Y, entonces, inició una rutina complicada: "Tenía que entrenar el doble que ellos. Si ellos llegaban a las 8, yo tenía que llegar a las 7. Esa mentalidad me ayudó, ellos me abrieron la puerta. Yo no fui muy consciente de esa evolución".

Además, el hispano-montenegrino ha desvelado que tocó un balón de baloncesto por primera vez a los 13 años y que en "un año y medio" pasó a jugar en el Real Madrid para, menos de tres años después, debutar con el primer equipo. Ya en el equipo merengue, como ha reconocido en declaraciones para los medios oficiales de la Liga Endesa, encontró en Felipe Reyes el mejor amigo posible y en Messina el técnico ideal.

Pitos

"No me afecta, te puedo decir que hasta me motiva".

Mejor técnico

"He tenido muchos entrenadores muy buenos, pero Ettore Messina".

Jugar con España

"No lo sé, es difícil".

Un compañero

"Felipe Reyes ha sido alguien que me ayudó muchísimo. Hasta mis padres me preguntan por Felipe, cómo está y para que le dé saludos".

Pedro Martínez

"Le he visto mucho como entrenador y me parece un entrenador top. Muchas veces veo sus tuits, cómo habla y comenta. Creo que es muy honesto. Me gustaría alguna vez ser entrenador".

La NBA

"Cuando estaba ahí sí. Eras por decirlo un esclavo, te podían traspasar cuando querían. Al menos, lo que tienes seguro, es que vas a cobrar. No sabes de qué franquicia".

Retirada en el Barça

"Espero que sí, en la vida nunca lo sabes pero por supuesto que me gustaría".

