Mirotic se sincera: "Venir al Barça me costó más amigos de lo que pensaba"

Nikola Mirotic afronta en una semana la Final Four de la Euroliga con el Barça y ha hablado en El Transistor de Onda Cero sobre su presente de azulgrana. Además, vuelve a recordar cómo cayó su fichaje por el club catalán por su pasado en el Real Madrid. Ahora está feliz, pero explica que ese paso que dio en su carrera provocó reacciones negativas que no esperaba.

"Estoy en el momento más feliz de mi carrera, en lo personal y en lo deportivo. Los sueños se están cumpliendo y estoy donde quiero estar. A punto de jugar una Final Four y haciendo vida feliz en Barcelona", explicó el internacional español en la radio.

Mirotic se puso entre ceja y ceja la Euroliga al volver al Viejo Continente desde la NBA y ahora ve la oportunidad que se le presenta por delante esta temporada: "La Euroliga ha sido una espinita clavada desde hace mucho tiempo, uno de los motivos de mi vuelta es ganar la Euroliga. Es un sueño que quiero hacer realidad."

Otra de las grandes noticias para Mirotic esta temporada fue la vuelta de Pau Gasol a casa. Explica cómo se sintió al volver a coincidir en el vestuario con el legendario pívot: "Para mí significa mucho, es un hermano mayor, un amigo y alguien que me ha ayudado mucho en mi carrera personal. Es un privilegio estar con él"

Sobre la reacción en Madrid a su fichaje por el Barça recuerda la parte negativa, que fue ver cómo se rompía la relación con algunas personas: "Venir a Barcelona me costó varios amigos, más de los que yo pensaba. Yo pensaba que había amigos de verdad, no solo de deporte. Me llevé una sorpresa con algunos, pero la vida no para de sorprenderte".

Adiós a la fase regular

El Barça cierra este sábado (20:45 horas) la fase regular de la Liga Endesa ante el Lenovo Tenerife, última prueba antes de la Final Four de la Euroliga que disputará a partir del próximo 28 de mayo.

El conjunto catalán viaja a Canarias con la intención de seguir creciendo antes de la semifinal europea contra el AX Armani Exchange Olimpia de Milán.

La última jornada de la fase regular enfrentará al Barça, segundo clasificado, y al Tenerife, tercero, en un duelo intranscendente para ambos equipos que ya tienen sus posiciones aseguradas para jugar los 'play-off' al título.

Así, será un partido para que jugadores de la segunda unidad ganen minutos, y también para que puntales como Nikola Mirotic o Nick Calathes sigan mejorando sus prestaciones con vistas a la semifinal europea.

El hispano-montenegrino, con 15 puntos en 22 minutos, completó un notable encuentro en la última victoria ante el TD Systems Baskonia (87-74), aunque el jugador más destacado fue Leandro Bolmaro.

[Más información: Messi: "Siempre volvía llorando a Barcelona, perdí muchas amistades..."]