Baskonia no aguanta la prórroga ante Efes y pierde la primera 'final' por los playoffs

Derrota de Baskonia ante Anadolu Efes en un partido que pudieron ganar y que se complicó de forma definitiva en la prórroga. El cuadro turco sigue intratable y Baskonia pierde una oportunidad de oro para seguir soñando con los playoffs. [Narración y estadísticas: Baskonia 101-111 Anadolu Efes]

El exbaskonista anotó 28 puntos entre la segunda mitad y el tiempo añadido y se convirtió en una pesadilla para los vascos que no pudieron frenar al base norteamericano, auténtica figura del partido. Los azulgranas plantaron cara a los turcos durante buena parte del duelo, pero llegaron sin fuerzas al tiempo extra forzado por Luca Vildoza y no pudieron mantener el ritmo que imprimieron en la segunda parte para mirar a los ojos a uno de los mejores equipos del continente.



Achille Polonara y Rokas Giedraitis volvieron a multiplicarse con 44 puntos entre ambos para liderar al equipo azulgrana, que siguió el ritmo marcado por Pierrià Henry, que concluyó con 20 créditos de valoración, pero no fue suficiente para sumar el triunfo con el que hubiesen metido un pie en la siguiente fase. Ilimane Diop marcó el paso de los baskonistas en los primeros compases de un duelo igualado en el que el rebote ofensivo dio posibilidades a los azulgranas mientras que el uno contra uno era la mejor arma turca.

El serbio Vasilije Micic surtía de balones al turco Sertac Sanli que descosía la defensa azulgrana con la ayuda del croata Krunoslav Simon desde el exterior, lo que les permitió tomar las primeras rentas con un 13-20. A los locales les faltaba un punto más de energía y fueron castigados con varias faltas personales cobradas con tiros libres, pero consiguieron controlar la ventaja con un tiro de Alec Peters que cerro el primer cuarto con un 19-22.





Un 2-12 en el arranque del segundo acto volvió a lanzar a los otomanos que bailaban al son de Vasilije Micic y Shane Larkin, imparables en el uno contra uno. Siete puntos consecutivos del argentino Luca Vildoza dieron aire a los baskonistas, que sufrían para capturar los rebotes defensivos.



Pero los vitorianos no se arrugaron y, de nuevo sin 'cincos' puros en la pintura, aprovecharon los errores de los turcos en varios tiros abiertos para meterse en el partido con un 11-0 de parcial, aunque el Efes aguantó la reacción local para irse por delante al descanso con un 41-46.



Krunoslav Simon mantenía a su equipo por delante, aunque el paso por vestuarios insufló una dosis mayor de energía a los de Dusko Ivanovic, que no lograban igualar el choque. Achille Polonara entró en acción y se empeño en alcanzar al Efes con canastas de calidad pero ocho puntos prácticamente consecutivos de Shane Larkin bajaron la temperatura del Baskonia, que empezaba a subir con las acciones del italiano.

La prórroga es demasiado

Con los dos equipos en bonus por faltas personales, los tiros libres cobraron una importancia vital y el Baskonia se aprovechó de ello para echar el aliento al conjunto de Ergin Ataman a diez minutos del final, 63-65.



Dusko Ivanovic no cambió su idea que tan buen resultado le había dado hasta el momento y mantuvo a su quinteto sin un pívot nato. Zoran Dragic igualó el partido en la primera jugada, 65-65, pero de nuevo Shane Larkin generó el juego necesario para los suyos y con dos triples abrió un pequeña brecha, que cerró el Baskonia a base de defensa y veloces contragolpes que le devolvieron la ventaja 80-76 tras un 11-0 de parcial. Dos triples turcos voltearon de nuevo el marcador y el partido entró en un momento de ebullición en el que ninguno se echó atrás.



El exbaskonista Shane Larkin brillaba y con dos nuevos triples, pero el argentino Luca Vildoza mandó el partido a la prórroga con un triple que ponía el 92-92, después de que un dudoso tapón de Achille Polonara fuera dado como canasta turca.



El base del Efes seguía caliente y abría el tiempo reglamentario con su sexto triple al que sumaba un falta y abría un parcial de 6-0 complicado de levantar para el Baskonia que se quedó sin fuelle en el tiempo extra y cayó por 101-111.

Baskonia 101-111 Anadolu Efes

Baskonia: Henry (15), Giedraitis (19), Sedekerskis (2), Polonara (23) y Diop (5) -cinco inicial-, Vildoza (14), Fall (2), Peters (13), Dragic (4) y Kurucs (-).



Anadolu Efes: Micic (16), Simon (21), Beaubois (5), Singleton (5) y Sanli (12) -cinco inicial-, Larkin (30), Anderson (3), Moerman (14) y Dunston (2).

Parciales: 19-22 | 22-24 | 22-19 | 29-27 | 9-19



Árbitros: Damir Javor (Eslovenia), Piotr Pastusiak (Polonia), Anne Panther (Alemania). Eliminaron por faltas personales al visitantes Sanli (min. 39) y a los locales Polonara (min. 45) y Sedekerskis (min. 45), al que también señalaron falta técnica (min. 44).



Incidencias: partido correspondiente a la trigésima tercera jornada de la Euroliga disputado sin público en el Fernando Buesa Arena de Vitoria.