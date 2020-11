Rusia, foco de la Covid en los equipos de baloncesto: los brotes de contagios coinciden en el calendario

El baloncesto europeo no ha conseguido adaptarse a la pandemia del coronavirus. Modificar la competición o establecer protocolos sanitarios para evitar contagios no está siendo suficiente. Y los datos, con encuentros aplazados y numerosas plantillas afectadas por el virus, lo reflejan a la perfección. El daño colateral, más allá de la importancia de la salud de los jugadores, están siendo las ligas nacionales como la ACB. Se están viendo obligadas a aplazar partidos ante la aparición de positivos y el calendario, ya de por sí muy apretado, sigue encontrándose con contratiempos.

La Liga Endesa es una de ellas. Ha contado con contagios en diferentes equipos. Sin embargo, como está suciediendo en el resto de competiciones domésticas, son aquellos participantes en ligas europeas los que más complicaciones están viviendo. Y, además, con una seria preocupación extendida por la presencia del coronavirus en Rusia. El país del este de Europa, bien por falta de control sanitario o por la expansión del coronavirus, está empezando a generar cierto malestar entre los deportistas.

Y no solo en el baloncesto, sino que en el fútbol también se han producido coincidencias llamativas en el calendario. En la categoría femenina, la selección de Eslovenia jugó en Rusia y días después tuvo que aplazar su encuentro por 22 casos en su plantilla. Jugar contra un equipo ruso, y más si es con ellos como locales, se está convirtiendo en un riesgo notable de contagio. Equipos de Euroliga y Eurocup así lo están comprobando en sus propias carnes.

Rusia, como el resto del mundo, se está enfrentando a la pandemia de la Covid-19. Este inicio de noviembre ya se ha vivido el récord de contagios y fallecidos en 24 horas. Pese a ello, las imágenes de público en los recintos deportivos, muchos de ellos sin llevar correctamente la mascarilla y con escasas medidas sanitarias han puesto bajo lupa al país y sus conjuntos.

Fechas coincidentes

La Covid-19 surgió en la Euroliga de la mano del CSKA. Era cuestión de tiempo que algún contagio se produjera entre los participantes. Casualidad o no, fueron los rusos los primeros en verse duramente afectados. Primero con siete jugadores del juvenil aislados por sospechas de contagio y luego con la confirmación de tres casos en su primera plantilla. Una noticia que, además, llegó poco después de enfrentarse al Barcelona y de que uno de estos jugadores estuviera presente en el Palau. No jugó, pero sí se encontró en el banquillo con el resto.

Fue vérselas ante el CSKA y el Barcelona, que incluso anunció oficialmente los contagios antes que el propio club de Moscú, sufrió las bajas de Jasikevicius y dos miembros más de su staff por la Covid-19. Podía ser un caso aislado, pero los posteriores incidentes han convertido a Rusia en un foco continental. Además,

El Khimki se sumó al CSKA y a mediados de octubre detectó cinco positivos en sus filas. La plantilla se quedó muy mermada y llegó a plantearse la suspensión de los partidos. Finalmente arriesgaron y jugaron con la plantilla al límite. Días antes, el Zenit protagonizaba un duro brote en su vestuario con hasta 13 positivos. Los de Pascual, también contagiado, quedaban K.O.

El 16 de octubre, el Alba de Berlín se enfrentó en Euroliga al CSKA. Un duelo que, para su optimismo de cara al futuro de la competición, se resolvió con victroia alemana en terrotorio moscovita. Fue regresar a Alemania, y los de Aíto tuvieron que ponerse en cuarentena al observar siete contagios en sus filas.

Algo similar le pasó, ya en la Eurocup, al Joventut de Badalona. Los de Carles Duran han confirmado recientemente cinco positivos. El día 28 de octubre jugaron ante el Unics Kazan en Rusia. Posteriormente han disputado duelos ante Fuenlabrada y Estudiantes, sin saltar las alarmas en el protocolo de la ACB. Pero el propio técnico, en una de sus ruedas de prensa, adelantaba el miedo que existía: "Hemos estado en Rusia. Sinceramente, nos asustamos. Espero que en un futuro no muy lejano no tengamos casos". Sus peores previsiones se han cumplido.

MoraBanc Andorra, por su parte, cuenta con nueve miembros del equipo contagiados por la Covid-19. Se enfrentaron al Lietkabelkis lituano, también tocado por la pandemia en las últimas horas. Sin embargo, el día 21 jugaron ante el Lokomotiv en la jornada europea de entre semana. Los rusos ya tuvieron que modificar su inicio de pretemporada por varios casos en sus filas.

La defensa que tienen en Rusia es que los protocolos de las competiciones europeas son extrictos. Además, en la ACB también se realizan pruebas constantes para evitar contagios en los partidos. Si las PCR no detectan casos antes de jugar, pero luego sí, ¿qué está sucediendo? Una de las opciones es que las PCR, como se sigue estudiando, no detecten casos en los que se está incubando el virus y que puede durar unos cuatro días. De ahí que en muchas ocasiones se repitan estas pruebas unos días después si se conoce algún contacto estrecho con positivos. Pero, como demuestra el calendario, la vinculación entre los nuevos contagios con Rusia es notable. Y, por si fuera poco, hasta técnicos como Carles Duran lo señalan en público.

El protocolo

El futuro de competiciones como la Euroliga o la Eurocup está en el aire. La organización no quiere retroceder y mantiene el desarrollo común de su liga. Es importante, pues el curso pasado se vieron obligados a cerrar la temporada sin un campeón. El método de la 'burbuja', con todos los partidos en una misma sede para evitar contagios, es la última opción.

Las críticas no tardaron en surgir cuando, siguiendo el protocolo aprobado, los partidos se dieron por perdidos a aquellos equipos que no contaran con los ocho jugadores necesarios. Así se hizo, pero no se tardó en reaccionar y la Euroliga modificó el protocolo previamente aprobado: ahora, los duelos se aplazarían y se evitaría suspender. El calendario, por ende, más apretado.

La situación no mejora. Se mantienen serias dudas sobre cómo se está gestionando la seguridad sanitaria en algunos clubes. Y, sobre todo, la importancia que está teniendo permitir público masivo en partidos -Francia y Rusia, que lo permiten, han protagonizado brotes en sus equipos- sigue en el foco. Un entrenador con gran relevancia en el continente como Ettore Messina, técnico ahora del Milan, ya ha mostrado su opinión públicamente en busca de una reacción de compañeros o competición: los torneos europeos deben parar durante un tiempo, sin mezclar en el calendario ligas nacionales y continentales. Solo falta que alguien le haga caso.

