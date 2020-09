Víctor Claver: "A todos nos hubiera gustado que Pau Gasol volviera al Barça"

Víctor Claver (Valencia, 1988) no quiere escuchar nada de presión, mano dura ni la inestabilidad en el seno del club. El FC Barcelona ha vivido un verano bastante movido en la parcela futbolística, pero en la baloncestística el recuerdo de la final contra el KirolBet Baskonia tampoco dejó mucho mejor recuerdo. En los albores de una nueva temporada, el culé explica en EL ESPAÑOL las sensaciones de este nuevo comienzo de un proyecto que necesita dar resultados ya mismo.

La pandemia de la Covid-19 fue un elemento con el que no contó la primera temporada del súper proyecto del Barça para su sección de baloncesto. Los Nikola Mirotic, Brandon Davies, Alex Abrines y Cory Higgins se unían a los Claver, Pierre Oriola y Thomas Heurtel para formar un gran equipo que se fue de vacío tras caer en la final extraordinario de la Liga Endesa y no tener opción en Euroliga porque fue cancelada.

Por eso, esta temporada la dirección deportiva ha elevado aún más la apuesta. Sarunas Jasikevicius ha llegado al banquillo azulgrana acompañado de Nick Calathes y de las renovaciones de Oriola, Kyle Kuric y Davies. Las salidas de Ante Tomic, Pau Ribas y Kevin Pangos han dejado una plantilla de 13 jugadores de mucho nivel que tendrán la necesidad de confirmar que el derroche que realizó el club valió la pena a base de títulos.

Víctor Claver, durante un partido de la Liga Catalana fcbarcelona.com

Todo comienza este fin de semana en la Supercopa de España que se disputa en Tenerife. Lo seguirá haciendo sin público, a pesar de que la organización lo ha intentado hasta el último minuto. Allí el Barça se encontrará con un Real Madrid que también necesita de una victoria para espantar los fantasmas del final de la temporada pasada, un Baskonia impulsado por su éxito y un Iberostar Tenerife listo para dar la campanada.

Recta final de la preparación de la temporada, ¿cómo ha sido la vuelta al trabajo?

Bien. Muy intensa. Ha sido una pretemporada que, al llegar un entrenador nuevo, tenía que meter un mayor número de cosas en el menor tiempo posible. Estamos con muchas ganas de empezar a jugar.

La pretemporada ha estado marcada por el cambio de entrenador, ¿cómo es Jasikevicius?

La verdad es que la dinámica de los entrenamientos es bastante buena. Todos estamos haciendo un esfuerzo para adaptarnos a su forma de trabajar y de jugar. Es muy directo, igual que hacía como jugador. Trataba de poner a todo el mundo en su sitio y dirigir al equipo. Ahora lo hace de una forma diferente. Es su forma de ser.

Muchos mensajes apuntaban a que con Saras llegaba la mano dura, ¿es así?

No, yo no lo veo como mano dura. Yo creo que es una persona que te dice las cosas como las siente. Si te tiene que decir algo, seas quien seas, te lo va a decir. Eso nos hará a todos mejores. Pasamos muchas horas juntos y mucho tiempo juntos, lo mejor es que las cosas queden claras.

"Jasikevicius es una persona que te dice las cosas como las siente. Si tiene que decir algo, sea quien sea, lo va a decir"

El bloque se ha mantenido y ha llegado alguna estrella más, ¿sois mejor equipo que el año pasado?

Eso lo tendremos que demostrar. La llegada de Calathes es muy importante, tenemos a alguien que es, si no el mejor base, uno de los mejores de Europa. Esto nos ayudará. También conoce a Saras, nos ayudará a adaptarnos a su forma de jugar. El resto, igual. Ha sido dar un paso adelante para conseguir los objetivos.

Qué ha sido más importante, ¿la llegada de Calathes o las renovaciones?

Es fundamental para un proyecto que la gente se sienta a gusto e importante. El hecho de renovar es un gesto característico. Tenemos que seguir creciendo como equipo. Aunque hemos crecido poco a poco, yo creo que aún nos queda. El hecho de que nos conozcamos nos ayudará.

¿La gran inversión que ha hecho el equipo y que la temporada pasada no se consiguiera nada suponen más presión?

No. Más que presión, es ambición. Yo creo que todos la tenemos. Estamos en el Barcelona porque tenemos ambición y porque queremos conseguir grandes cosas. Es por lo que entrenamos cada día y por lo que peleamos, estar en lo más alto y ser el mejor equipo.

Hubo un poco de polémica con las renovaciones, la llegada de Calathes... se picaron un poco por Madrid. ¿Cómo os lo tomasteis en el vestuario?

Yo creo que eso son bromas y hay que sacarlas de la rivalidad. Ya conocemos a Sergi. En ningún momento se hizo con ninguna maldad. Igual que se comenta, siendo amigos, que Rafa se fuera a Manresa, que Pau se fuera a Badalona... Yo creo que somos todos amigos y estas cosas se pueden comentar sin sacarlas de contexto.

Víctor Claver, durante un calentamiento con el FC Barcelona fcbarcelona.com

Este verano también surgió el nombre de Pau Gasol, al final no llegó. ¿Teníais cierta esperanza con las opciones de que regresara?

Yo creo que lo de Pau es como la vuelta soñada. Se fue muy joven y con la carrera que ha tenido, a todos nos habría gustado que volviera. Tampoco sé si las opciones eran reales. También para él es difícil volver tras la lesión. El día a día es muy exigente. Si no está al cien por cien, habría sido duro para él. Ojalá pudiéramos haber compartido vestuario, pero entiendo que era una opción difícil.

Me imagino que mantendréis esa puerta abierta si estuviera recuperado...

Ojalá pudiera pasar. Nos gustaría a todos: a los que somos parte del equipo, a la afición y al resto del público. Poder ver al mejor jugador español de la historia otra vez, sería una gran noticia.

Aunque seáis entidades separadas, en este verano tan extraño, no sé si estábais un tanto preocupados por la salida de Messi

Al final es todo parte del club. Si hay algo que puede perjudicar al club, nos afecta a todos. Al final lo vivimos desde fuera. No tenemos esa relación con ellos como para saber lo que pasaba en el equipo de fútbol. Estábamos preocupados como cualquier otro culé.

Mejor que se haya quedado, ¿no?

Sí, sí. Mejor que se haya quedado.

"Estábamos preocupados con lo de Messi como cualquier otro culé"

Ya en lo personal, me imagino que este verano también ha sido raro porque no se han celebrado los Juegos Olímpicos. Era uno de tus objetivos, ¿sigue siéndolo para el próximo verano?

Sí, era un objetivo muy importante a nivel personal. Sobre todo después del Mundial del año pasado. Lo disfrutamos muchísimo como equipo, salio todo perfecto. Yo creo que todos teníamos ganas de volver a juntarnos un año después. Ahora que no se ha podido hacer y con todo lo que está pasando, yo creo que todos tenemos más ganas de estar ahí.

Venías de un Mundial en el que te reivindicaste de alguna manera, callaste bocas diciéndolo de forma vulgar a parte de los aficionados españoles

Cambió mi rol dentro de la Selección. Siempre lo he dicho, me considero muy afortunado por haber compartido Selección con la mejor generación de la historia con la que he conseguido tantos éxitos. El año pasado me tocó dar un paso adelante, tenía más minutos y un rol más importante. Quise aprovecharlo y salió todo bien. Me quedo con eso.

¿Cómo le ha sentado este aplazamiento a la Selección?

Nos ha perjudicado. Todos queríamos estar, todos los deportistas. A todos nos ha perjudicado porque todos teníamos muchas ganas. Era una ubicación especial porque en Tokio pueden ser los mejores Juegos de la historia. A todos nos ha trastocado los planes, pero comparándolo con lo que está pasando, el deporte queda en un segundo plano.

El mejor inicio posible para este año que acabará allí en Tokio es ganar la Supercopa

Sí. Está claro que la Supercopa llega siempre pronto. Tuvimos la experiencia la semana pasada de la Liga Catalana que no acabó como queríamos y ahora tenemos la opción de conseguir otro título. Queremos empezar bien, que nos de esa confianza que siempre hace falta al principio para empezar a funcionar y a ver si las cosas salen bien.

[Más información: El Madrid defiende el trono en la Supercopa Endesa 2020: primer título de la temporada en juego]