El Barcelona descarta el fichaje de Pau Gasol: "No podemos pagarle"

Bartomeu al fin habló después de la debacle del Barcelona frente al Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League. El presidente culé atendió en exclusiva a los medios del Barça y lo hizo tras la confirmación de la destitución de Quique Setién y la salida de Eric Abidal del club.

Además de los temas calientes de la sección de fútbol, desde la llegada de Koeman, a las posibles salidas del primer equipo y que solo hay siete jugadores intocables en estos momentos, el mandamás del Barça también hizo referencia a los rumores que han colocado a Pau Gasol como fichaje estrella del equipo de baloncesto culé.

Sin embargo, los aficionados azulgranas tendrán que seguir soñando con ver a Pau algún día de vuelta, porque tal y como ha confirmado el propio Bartomeu: no hay dinero para pagar al jugador más importante del baloncesto español de todos los tiempos.

Josep María Bartomeu, durante la entrevista en BarçaTV Twitter (@FCBarcelona)

"Es una persona que nos ha ayudado mucho, es embajador del Barcelona y nos representa en EE UU. Es una estrella de la NBA, a la que difícilmente el Barça le podría pagar lo que se cobra en el club", ha asegurado Bartomeu durante su comparecencia ante las cámaras de Barça TV.

Gasol, más de un año sin jugar

El futuro de Pau Gasol es una incógnita. El pasado mes de julio cumplió 40, pero lleva ya más de un año sin jugar. En este tiempo ha pasado por quirófano en dos ocasiones por la lesión que sufre en el pie izquierdo, por la cual ni pudo disputar el Mundial de China con la selección de España ni tampoco habría podido estar presente en los Juegos Olímpicos de Tokio, que debían haberse celebrado en el verano de 2020.

Pau Gasol, en la selección española REUTERS

El pasado mes de mayo, el mayor de los Gasol ya habló sobre el futuro y no descartó que entre las opciones se encontraba la de la retirada. "Sería ingenuo no pensar en la retirada, pero sigo con deseo de recuperarme. Veremos si me da la oportunidad de seguir jugando", dijo Pau en Teledeporte.

Un mes después de esta revelación de Pau Gasol, el Barcelona ya descartó la incorporación del jugador: "Quiero confirmar que en ningún momento ha habido ninguna negociación ni la habrá con Pau Gasol. Ni la ha habido, ni la habrá". Así, Joan Bladé, uno de los directivos con mayor peso en el baloncesto del Barça, cerró la puerta al ala-pívot durante la presentación del hasta ahora único fichaje del club, Nick Calathes.

[Más información - El Barça corta de raíz los rumores sobre Pau Gasol: "No ha habido negociación ni la habrá"]