Decir 'No' a la NBA sale caro: ¿Cuánto cuesta renunciar a jugar en la burbuja de Disney World?

Hasta cuatro jugadores han decidido no participar en el regreso de la NBA en los últimos días. Hasta la madrugada de este miércoles tendrán que comunicarlo todos ellos y se comprobará si las amenazas de grandes estrellas como Kyrie Irving, CJ McCollum o Dwight Howard van en serio y se unen a la lista que ya conforman Avery Bradley, DeMarcus Cousins, Trevor Ariza y Davis Bertans.

La burbuja sanitaria que ha creado la organización en Disney World no convence a todos los jugadores y algunos han preferido a renunciar a parte de su salario de esta temporada. La prioridad, por ejemplo, de Ariza ha sido no poner en riesgo la salud de su hijo, al que tendrá que visitar en determinadas fechas que coincidirían con la celebración de esta especie de fase final de la NBA.

La gran cantidad de casos positivos que se han visto en Florida, aunque sean lejos de Orlando, hicieron saltar todas las alarmas y crearon un ambiente de que se podían sumar más jugadores al rechazo a jugar en Orlando. Veremos cuál es la reacción también a algunos casos positivos que se están anunciando en las últimas horas como el de Malcolm Brogdon, jugador trascendental de los Indiana Pacers. De hecho, la NBA ha permitido a los equipos firmar a jugadores para reemplazar a los que renuncien.

El plan de la NBA en Disney World

La organización anunció que no sancionaría de ninguna manera a esos jugadores que se negasen a jugar. La NBA ha querido dar ejemplo y entender a los profesionales que tuvieran razones para no entrar en la burbuja de Orlando. Pero, además de las reducciones salariales que acordaron los jugadores y el comisionado, también tendrán que renunciar a un tanto por ciento del salario que iban a obtener esta temporada que no será poco precisamente.

Las cantidades

Hasta una novena parte de lo que perciben por partido será la cantidad de sus salarios que dejarán de ver aquellos que no estén. Haciendo cuentas, en función de los partidos que juegue el equipo al que pertenezcan, podrían perder entre el nueve y el 41 por ciento del dinero que tenían estipulado por contrato percibir. Las 22 franquicias que estarán en Florida disputarán ocho partidos seguro, más uno o dos opcionales y hasta otros 28 durante los playoff.

Lo más llamativo es que esa cantidad es superior que cuando la liga decide suspender a un jugador por menos de 20 partidos, una sanción menor, o cuando lo hace por más de esa cantidad de choques, como cuando un profesional da positivo por marihuana, por ejemplo. Cuando es una sanción menos grave, los jugadores pierden un 0,7 por ciento por partido de su salario y, cuando es un castigo severo, se retiene un 0,9.

Kyrie Irving, con los Brooklyn Nets Reuters

Los tres jugadores que aún no se han pronunciado pero que supondrían un bombazo si deciden no estar en Orlando tendrían pérdidas millonarias. Kyrie Irving, por ejemplo, podría dejar de ganar entre los tres y los 11 millones de euros, si los Nets llegasen a unas finales de la NBA muy poco probables. En una situación similar está CJ McCollum, en cuyo peor caso perdería 10 millones. El caso de Ariza es menos llamativo que los otros ya que no recibirá entre uno y medio y tres millones de euros.

Evitar un riesgo mayor

Por lo menos no parece que el número de jugadores que vaya a renunciar a estar en Disney World sea suficiente como para plantear una cancelación del resto de la temporada, una cuestión que podría suponer la culminación del actual Convenio Colectivo que rige entre la NBA y los jugadores. Los propietarios de los clubes podrían terminar el contrato vigente por "fuerza mayor", con el riesgo que supondría una nueva negociación a la baja de cara a la próxima campaña ante unos partidos por los que la liga ya ha filtrado que valen menos por la grave crisis económica que vive el mundo.

En poco más de un mes comenzará la competición y cómo suceda dependerá íntegramente de cómo termine esta semana, cuando los clubes entregarán las listas definitivas de jugadores y miembros del cuerpo técnico que viajarán a Orlando. Hay mucho en juego en este regreso de la NBA después del coronavirus. La liga dio ejemplo cuando la pandemia obligó a suspender la competición, ahora tienen que volver a darlo una vez que el resto de deportes del mundo están regresando a la normalidad.

