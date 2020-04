La Euroliga ya piensa en una Final 8 en un solo país para terminar la temporada

La Euroliga ya estudia alternativas para terminar la temporada y la que más convence es la de realizar una Final 8 en un país como sede. Es lo que ha señalado Jordi Bertomeu, director ejecutivo de la organización, que también señala que el objetivo principal es reanudar y acabar en el actual formato.

Bertomeu protagonizó este jueves una comparecencia de forma telemática para actualizar la situación del baloncesto europeo. El tiempo pasa y cada vez va siendo más complicado poder mantener el calendario e incluso reanudar la propia competición. La Euroliga solo volverá cuando haya total garantía.

"Nuestro objetivo es acabar la temporada. Queremos hacerlo, pero sólo lo haremos cuando las condiciones sanitarias lo permitan. No vamos a poner en peligro la salud de deportistas, entrenadores, árbitros, fans... Sólo la reanudaremos cuando tengamos todas las garantías. Y querríamos terminar en la actual forma: liga regular, playoffs y Final Four", señaló.

Hanga contra el Bayern EFE

Habló por encima de cómo sería esa Final 8, la principal alternativa en estos momentos: "Obviamente la Final 4 no se disputará en fecha prevista en Colonia. Quizá no podemos mantener el formato. Pero tenemos un plan alternativo. Una idea es cambiar playoffs y Final Four por una Final 8, todo en un país", desveló.

No hay una sede en mente

Pero Bertomeu quiso dejar claro que esto es por ahora solo una suposición y que todavía no se han planteado una posible sede: "Lo importante es encontrar el país que tenga las infraestructuras y las condiciones sanitarias más saludables. Hay muchas opciones. Es pronto para especular", dijo. Lo que parece imposible es que la Final Four se dispute en Colonia en sus fechas previstas.

