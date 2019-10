Juancho Hernángomez: "Nunca he cerrado la puerta a Europa"

El jugador de los Denver Nuggets, Juancho Hernángomez, quien hace unos días que se declaraba Agente libre restringido, habló en una entrevista para diferentes medios, donde comentó su posible futuro y la importancia de los españoles en la NBA, que cada vez es mayor.

Para empezar, comenzó comentando su decisión de salir al mercado el próximo verano, algo que ha meditado en los últimos meses: "Las dos partes intentamos llegar a un acuerdo, pero el lunes pasó muy rápido y al final no se llegó a cerrar. Pero la franquicia me ha dado el apoyo, siempre han contado conmigo para el futuro. Yo estoy contento y ahora lo que quiero es jugar, es disfrutar del baloncesto, así que a ver qué pasa los próximos meses".

Su importancia en Denver

Él sabe que es importante para Mike Malone y confía en seguir teniendo un minuto en un equipo con muchas rotaciones. "Yo sigo confiando en tenerlos. El primer día no jugué por decisión del entrenador, pero ya he estado en esta situación estos tres años. Al final la competencia te ayuda a mejorar y el resto de veranos también han fichado a gente en mi posición. Hay que tener primero paciencia, seguir trabajando duro y haciendo mi camino".

Los españoles en NBA

Juancho ha querido destacar la figura de los jugadores españoles en la liga, la cual es mayor cada temporada. Del impacto de Ricky a la recuperación de Pau pasando por el paso adelante de Marc en Toronto, sin olvidarse de su hermano en Charlotte.

Juancho Hernangómez, en un partido con los Denver Nuggets Reuters

"De Pau hay que esperar que vuelva de la lesión, pero creo que ha ido a un equipo al que puede ayudar a crecer con su experiencia y él está contento y motivado. Ricky ha llegado a un equipo donde va a ser el jefe y donde puede hacer muchas facetas, puede ayudar al equipo a pelear por los playoffs", declaró el jugador.

Marc, como campeón de la NBA y gran figura de la liga hace varios años, no tiene nada que demostrar: "Marc lleva muchos años sin parar, a Toronto se les ha ido su estrella con el que han ganado todo, así que creo que va a ser algo diferente y habrá que tener paciencia con Toronto. Pero Marc ya sabe lo que es esto, lo tiene todo para demostrar el jugador que es y seguro que va a hacerlo también muy bien".

Paciencia con Willy

Sobre su hermano solo pudo pedir paciencia en un equipo en reconstrucción: "Y mi hermano también está en una situación un poco diferente, en un equipo joven que está intentando reconstruirse. Tiene talento y es muy buen jugador, lo que pasa es que necesita minutos y confianza. Cuando tenga eso va a hacerlo bien y va a ayudar a su equipo a ganar".

Posible vuelta a Europa

Para terminar, con esta polémica en los últimos días sobre su futuro, la pregunta sobre una posible vuelta a Europa era obligada, algo a lo que Juancho ha contestado con sinceridad: "Yo voy a intentar seguir aquí, pero nunca he cerrado la puerta a Europa. No es una cosa a la que diga que no porque signifique un fracaso para mí o algo por el estilo. Quiero ir paso a paso, ir día a día y disfrutar de esta temporada. Y Al final el que decidirá soy yo. No me gusta nada hablar del futuro, así que ya veremos qué pasa en verano".

