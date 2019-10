El Barcelona gana en casa ante el Alba Berlín y es líder de la Euroliga

El Barcelona consigue vencer en el Palau ante el Alba Berlín de Aíto García Reneses (103-84). Los de Pesic se aseguran seguir en el liderato de la Euroliga. Los blaugranas siguen con las buenas sensaciones de la temporada con un tremendo encuentro de Higgins (22 puntos) y Mirotic (18), Tomic llegó a los 15 puntos ante los alemanes.

El Barcelona es el nuevo líder de la Euroliga tras derrotar (103-84) este viernes al Alba Berlín en un Palau Blaugrana medio vacío y sin grupos de animación, que decidieron seguir la jornada reivindicativa en Cataluña y no acudir a animar a su equipo.



Cory Higgins (22 puntos) y Nikola Mirotic (18 puntos) lideraron al Barça en su debut en el Palau ante el equipo de Aito García Reneses. Los alemanes apuntaron maneras en la primera parte llegando a ganar de once puntos (19-30) pero no pudieron con el nivel defensivo y el acierto de los locales tras el descanso.

Lesión de Delaney

La única nota negativa del partido fue la lesión del base del Barça Malcolm Delaney que tuvo que retirarse en el tercer cuarto tras notar un pinchazo muscular en su pierna derecha y deberá ser sometido a pruebas para conocer el alcance de su lesión.



El arranque del partido con el 6-0 hacia presagiar una noche plácida pero los alemanes se pusieron rápido las pilas con el acierto de Cavanaugh y Giedratis desde la línea de 6,75 (8-6, min. 5). El alero lituano y Luke Sikma lideraron la reacción del Alba Berlín y un parcial de 0-7 les puso por delante (13-16, min. 8).



Los azulgranas no atacaban con orden y la defensa de ayudas de los alemanes les llevaba a perder balones y no dominar el rebote ofensivo. Con ataques rápidos y Landry Nnoko intimidando en ambos aros, los de Aito García Reneses llegaron a disponer de hasta ocho puntos de ventaja en el primer cuarto (17-25, min. 10).

Pesic durante el partido EFE

Acierto clave de Mirotic

Los últimos cuatro minutos del primer tiempo del Barça fueron sublimes, con una defensa asfixiante y Higgins y Claver apuntándose al acierto de Mirotic desde la línea de tres puntos para volver a mandar en el luminoso (43-38, min. 19). Dos triples de Rokas Giedraitis rebajaron a dos la diferencia al descanso (46-44).



Aito García Reneses paró el partido para recomponer a su equipo y sus jugadores respondieron bien con Cavanaugh y Mattisseck rebajando la diferencia hasta los once puntos (72-61) al final del cuarto.



Un triple de Peyton Siva puso al Alba Berlín a diez puntos (74-64, min. 32) y obligó a Svetislav Pesic a poner de nuevo en pista a Nikola Mirotic y Cory Higgins.



El estadounidense mordió en defensa y definió en ataque junto a Álex Abrines para rematar el partido (92-70, min. 38). Rolands Smits entró a la pista por primera vez en los minutos finales y se unió a la fiesta con ocho puntos en un visto y no visto que llevaron al Barça a la que fue su máxima ventaja (99-72, min. 39).

Barça Basket 103 - 84 Alba Berlín

Barça: Delaney (-), Hanga (2), Claver (7), Mirotic (18), Tomic (15) -equipo inicial-, Davies (7), Oriola (8), Abrines (8), Kuric (8), Bolmaro (-), Higgins (22) y Smits (8).



Alba Berlín: Mattisseck (3), Hermannsson (-), Giedraitis (17), Sikma (6), Nnoko (8) -equipo inicial-, Cavanaugh (11), Siva (12), Giffey (10), Schneider (8), Ogbe (6) y Delow (3).

Parciales: 19 - 25 | 27 - 19 | 26 - 17 | 31 - 23



Árbitros: Damir Javor (Croacia), Piotr Pastusiak (Polonia) y Hugues Thepenier (Francia). Sin eliminados.



Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana ante 3.585 espectadores.