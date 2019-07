Álex Abrines supera su depresión y anuncia que vuelve a jugar al baloncesto

Álex Abrines ha publicado un emotivo vídeo donde expresa su deseo de volver a jugar al Baloncesto tras haber superado una depresión que le dejó fuera de las canchas. Todavía no ha dicho en qué equipo jugará pero ha confirmado su regreso después de varios meses apartado del deporte.

El alero mallorquín llegó a la NBA en 2016 fichado por los Thunder. En febrero el equipo despidió al escolta por motivos personales. La decisión fue de mutuo acuerdo y se dieron pocas explicaciones acerca de lo que realmente sucedía con el jugador. Finalmente, el propio Abrines ha explicado en un vídeo lo que le llevó a dejar su club y el sufrimiento que ha sentido durante este tiempo.

"Querido amigo la que me has liado. Tanto tiempo juntos y ahora me haces esto. Nos conocemos desde que no sabia ni caminar, años y años de una amistad inquebrantable hasta que hace unos meses todo se rompió en mil pedazos porque empezaste a darme miedo, no te podía ni ver, incluso llegué a odiarte. Vernos era poco menos que una obligación".

Ver esta publicación en Instagram #Queridobalón◘ Una publicación compartida de Alex (@alexabrines) el 3 Jul, 2019 a las 3:34 PDT

Abrines se abre en sus redes sociales publicando el vídeo realizado por la poductora Hache Group. "Sólo quería huir de ti y de todo lo que te rodea. Pasé mucho tiempo diciéndome a mi mismo que todo esto no podía ser verdad, que no tenía sentido, que debía volver a ser el que era, por eso pedí ayuda a los míos y recurrí a los mejores profesionales para recuperar la felicidad que sentía cada vez que estábamos juntos".

Vuelta al Baloncesto

"Decidí decir basta, quería luchar por nuestra amistad y recobrar juntos la sonrisa. No ha sido fácil, muchas veces he pensado en tirar la toalla, me decía a mi mismo que encontraría otras maneras de inspirarme y sacar lo mejor de mi, pero nada ni nadie me ha calado tan hondo como tu, así que me he armado de valor para acabar con esta pesadilla y lo he conseguido, he recuperado la sonrisa, las ganas de verte y de volver a pasar una y mil horas juntos. Querido balón, he vuelto, soy yo, Álex, gracias por estar ahí siempre esperando", concluye el jugador.

