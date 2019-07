Ferrari descarta el fichaje de Alonso para la Fórmula 1

Fernando Alonso se despidió de la Fórmula 1 la pasada temporada. En varios momentos ha dejado claro que no quiere seguir disputando títulos en el Gran Circo. Incluso en sus redes sociales ha manifestado que no echa de menos la Fórmula 1 y que ganar otras competiciones es lo que le motiva.

"Si decido regresar a la Fórmula 1, es sólo si hay una posibilidad real de ganar el Mundial", declaró el piloto asturiano en la revista Man in Town sobre las posibilidades de que vuelve a disputar el Campeonato.

Estas declaraciones hicieron que saltaran las alarmas sobre una posible vuelta de Alonso a la Scuderia. Este hipotético regreso fue rápidamente descartado por Mattia Binotto durante la disputa del Gran Premio de Austria 2019. Además, confirmó que Leclerc y Vettel continuarán compartiendo garaje la próxima temporada.

Pilotos de Ferrari

Binotto ha dejado claro que está contento con sus pilotos y que la alineación que tienen es fija. No cuentan con Alonso para la próxima temporada pero tampoco con Verstappen. "Max Verstappen no es el tipo de piloto que le interesa a Ferrari. Sólo puedo confirmar lo que dijo Vettel. Tenemos dos pilotos que tienen contratos vigentes y estamos muy contentos. Nuestra alineación para la próxima temporada es fija y no hay razones por la que debamos cambiar. Creo que las cosas van bien en este sentido", aseguró Binotto en Sky Sports F1.

