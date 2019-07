Fernando Alonso no piensa en volver a la Fórmula 1

La Fórmula 1 perdió al final de la pasada temporada a uno de los mejores pilotos del siglo XXI. Fernando Alonso dijo adiós al Gran Circo, aunque son muchos los que le han colocado de vuelta desde entonces. Suena Ferrari como posible futuro para el bicampeón del mundo de F1, pero él ha insistido ya en varias ocasiones que su cabeza está centrada en nuevo retos.

Alonso ha asegurado en su cuenta personal de Instagram, durante un intercambio de pregunta - respuesta con sus seguidores si echaba de menos la Fórmula 1. Entre otras cosas se ha referido al momento más duro de su carrera. "Quizás algún año en el karting, o en 2002 cuando fui probador...", ha apuntado el asturiano.

"Siempre aparecen nuevos sueños cada día", ha señalado al respecto de la oportunidad de volver a la Fórmula 1, pero es esa cuestión sobre si echaba de menos el Gran Circo lo que ha desatado un sinfín de reacciones, ya que, al parecer, cierra la puerta a un regreso cercano.

Fernando Alonso contestó que "no mucho". "La etapa que tuve superó cualquiera de mis sueños más optimistas. Y los mismos motivos por los que decidí no seguir, siguen estando presentes. El poder competir e intentar ganar en otras disciplinas me obliga a subir a un nivel que antes no tenía. Muy contento", prosiguió el piloto asturiano.

Campeón de Resistencia

El último desafío que ha superado el español fue proclamarse campeón del Mundial de Resistencia (WEC). Aunque todavía tiene una 'espinita', la victoria en las 500 Millas de Indianápolis. En un futuro volverá a intentar hacerse con este triunfo para completar la Triple Corona, aunque participar en el Dakar 2020 es otro de los retos que más le llaman la atención.

[Más información: McLaren cierra la puerta a Fernando Alonso en la Fórmula 1 y mira al futuro para luchar por el título]