McLaren cierra la puerta a Fernando Alonso en la Fórmula 1 y mira al futuro para luchar por el título

Las 500 Millas de Indianápolis han supuesto un antes y un después en la relación entre Fernando Alonso y la escudería McLaren. Los británicos reconocieron su culpa en el fracaso de la Indy500 y desde entonces el piloto español ha estado centrado en conquistar las 24 Horas de Le Mans y la corona mundial del WEC.

Entre medias, la relación entre ambos parece haberse enfriado. Aunque muchos rumores hablan de que para 2020 el español puede regresar a la Fórmula 1 siempre se habla de Ferrari como el único capaz de ofrecerle un proyecto como el que busca el dos veces campeón del mundo de F1.

"Para el futuro estoy abierto a propuestas interesantes y si decido volver a la F1 será solo si hay la posibilidad de vencer el Mundial, no me interesan los proyectos que partan de cero, quiero un coche ganador de inmediato", ha explicado Fernando Alonso en la revista Man in Town.

Carlos Sainz, en los test de pretemporada. Foto: Twitter (@Carlossainz55)

La idea de un proyecto ganador de inmediato en Fórmula 1 está lejos del proyecto que McLaren tiene hoy en día en marcha. Además, el cariño con el que habitualmente Zak Brown, CEO de la compañía de Woking, habla sobre Fernando Alonso parece haber cambiado tras el comentario en el que cerraba la puerta del asturiano a uno de sus monoplazas.

"Tendría que preguntarle a Carey si nos deja tener tres coches... Tenemos a nuestros pilotos con contratos a largo plazo y estamos contentos con ellos. Afortunadamente, Fernando aún no ha llamado", afirma el estadounidense para después explicar que "por el momento, no hay asientos disponibles en McLaren".

McLaren mira al futuro

Andreas Seidl, el nuevo director general de McLaren, ha comenzado a impregnar a la escudería británica de su filosofía y estilo de trabajo. El antiguo responsable de Porsche en el WEC lleva poco más de 50 días en el cargo pero le han sobrado para entender lo que necesita el equipo y comenzar a fijarse nuevas metas.

"Veo que como equipo, con el presupuesto que tenemos disponible ahora, con la infraestructura y el talento que hay en el equipo, decepcionamos, así que en lo que me voy a centrar ahora es en aumentar el rendimiento dentro de lo que nos limitan las condiciones actuales porque hay mucho más potencial en comparación con lo que estamos logrando ahora", ha asegurado en una entrevista en Race Fans.

Carlos Sainz, Zak Brown y Fernando Alonso

"Necesitamos trabajar en un plan claro o en una visión clara de cómo queremos afrontar los próximos años para tener un camino claro de cómo queremos volver a ser un equipo puntero. No estoy centrado en mundiales ahora mismo, sino en sacar el máximo del equipo actual", ha insistido.

"Quiero una organización directa, fácil de entender para todos, con vías de comunicación claras y liderazgo en las diferentes divisiones. Estas son cosas que introduciré cuando conozca mejor al equipo", concluye Seidl.

El nuevo mandamás de McLaren F1 tendrá también el reto fuera de las pistas de intentar que el nuevo techo de gasto para los equipos se fije cerca de los intereses de la escudería británica. Los de Woking presionan para reducir los 155 millones de euros que negocian ahora los equipos, la FIA y Liberty Media.

"Para la mayoría de los equipos, pienso que el número tiene que ser más bajo, pero vamos a ver cuál es el resultado al final", ha asegurado Seidl que defiende la idea de que unos límites de gasto más bajos igualarán la competición.

Alonso y los problemas de Ferrari

Aunque no logró ganar ningún Mundial y su salida fue algo polémica, muchos en Maranello empiezan a ver a Fernando Alonso como la solución a sus problemas. Sebastian Vettel no ha cumplido con las expectativas que Ferrari depositó en él en 2015. Tras cuatro temporadas y siete grandes premios de 2019, el alemán ha logrado 13 victorias, muy lejos de las 45 conquistadas por Lewis Hamilton en ese mismo periodo de tiempo.

Vettel y Fernando Alonso REUTERS

"Cuando corrí allí, le faltaban las competencias y los recursos técnicos, pero éramos muy competitivos. Ahora el coche es muy competitivo, pero el clima de presión excesiva no ayuda, y luego está Mercedes que es muy fuerte", explica Fernando Alonso sobre lo que para él es el problema de Ferrari en los últimos años.

Con más de media temporada por delante para enmendar los problemas, Ferrari sigue aún confiando en el piloto alemán aunque pocos se aventuran a afirmar que Vettel vaya a cumplir su contrato que finaliza en diciembre de 2020. Además, el efecto Charles Leclerc puede ser otro condicionante más en el futuro del cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1.

El futuro del Cavallino Rampante en Fórmula 1 parece pasar por esos tres nombres: Sebastian Vettel, Fernando Alonso y Charles Leclerc. Quiénes estén en la parrilla de 2020 depende aún de cómo vaya la temporada de Ferrari y de, también, qué retos asuma el piloto español para la próxima temporada y si son compatibles con volver a la F1.

[Más información: Fernando Alonso se ofrece a volver a la Fórmula 1 tras ganar el Mundial de Resistencia]