Jorge Lorenzo, a lo Fernando Alonso ante sus problemas con la Honda

Jorge Lorenzo no está obteniendo los resultados esperados con Honda. El piloto español no consigue adaptarse hasta el punto que ha tenido que viajar a Japón para tener una conversación con los ingenieros. No obstante, el tricampeón de MotoGP no pierde la esperanza y la motivación, y así lo ha querido mostrar en las redes sociales.

Lorenzo ha compartido la definición del concepto 'resiliencia' a través de su cuenta de Instagram: "Capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resilente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino".

La fotografía del piloto y su mensaje hacen recordar a la figura de Fernando Alonso hace cuatro años durante su etapa en McLaren. Ambos han padecido numerosos contratiempos aunque se espera que el final de Lorenzo no sea el mismo que el del piloto asturiano.

