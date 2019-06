El jefe de McLaren se 'carga' a Fernando Alonso: "No volverá al coche de Fórmula 1"

McLaren anunció este fin de semana en Francia que Sergey Sirotkin será el piloto reserva de la escudería para lo que resta de temporada. Una noticia que choca con la intención de Zak Brown, quien a principios de año señaló a Fernando Alonso. El calendario, sin embargo, ha impedido al asturiano volver a subirse al monoplaza de F1, lo que le ha terminado por apartar del equipo.

"Con todas las obligaciones que tiene Fernando, no es posible que esté en todos los circuitos para ser piloto reserva. Nosotros nos centramos en Lando y Carlos. Como trabajamos junto a Renault, ellos tienen disponible a Sergey hasta el final de la temporada y tenía sentido alcanzar este acuerdo y tenerle disponible en caso de emergencia, un sábado por la mañana, por ejemplo", ha dicho el jefe de McLaren, Andreas Seidl. La escudería británica 'compartirá' a Sirotkin con Renault.

Alonso, que pilotó el MCL34 en el test de Bahréin, no volverá a subirse al coche: "No tenemos planeado que Fernando vuelva al coche de F1. En McLaren estamos muy contentos con Lando y Carlos, están haciendo un gran trabajo. Ellos son nuestro futuro y eso es en lo que estoy centrado".

Fernando Alonso, en Bahréin. Foto: Twitter (@alo_oficial)

Alonso seguirá con McLaren fuera de la F1

La relación entre Alonso y McLaren no termina en este punto, como aclara su jefe: "No, no. Sigue siendo un miembro de McLaren y nuestro embajador. Sigue en discusiones sobre lo que pasará en el futuro con otros proyectos de competición, y eso es todo". Eso sí, será alejado de la Fórmula 1 ya que su jefe tiene plena confianza en sus dos pilotos actuales: Carlos Sainz y Lando Norris.

