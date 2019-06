Fernando Torres se despide: "No quiero volver al Atlético para poner mi cara"

El jugador español Fernando Torres anunció hoy que abandonará el fútbol profesional el 23 de agosto próximo con un partido final frente al equipo de Andrés Iniesta y David Villa, el Vissel Kobe.

"Quiero abandonar el fútbol con la conciencia limpia", afirmó Torres en una rueda de prensa ofrecida en Tokio organizada por su club actual, el Sagan Tosu de Japón.

Torres, de 35 años, llegó a Japón en julio pasado y hasta ahora ha acumulado dieciocho años de carrera futbolística.

Vestido totalmente de negro, Torres dijo que quería decir "adiós al fútbol" con un partido que "nunca habría imaginado", frente a sus "amigos" Iniesta y Villa.

"Encontré un momento icónico y creo que es un momento perfecto", agregó Torres en su declaración inicial, en inglés.

Aunque tenía posibilidad de renovar en el Sagan Tosu, Torres decidió abandonar los terrenos de juego teniendo en cuenta que no estaba totalmente satisfecho con su desempeño en los últimos meses. El Sagan Tosu ocupa el último lugar en la clasificación de la primera división de la J-League.

Fernando Torres

Su regreso al Atlético de Madrid

Preguntado sobre si en ese futuro incluye la posibilidad de volver al Atlético de Madrid, donde jugó como alevín y debutó en el primer equipo en 2001, con 17 años, Fernando Torres admitió que "es algo que todo el mundo está esperando".

"El Atlético de Madrid es mi vida. Probablemente habrá formas de conectar de alguna forma en el futuro, pero no inmediatamente", afirmó.

Para ello, el jugador español dijo que necesita "estudiar" y "entender perfectamente cómo funciona todo".

"Si regreso no será sólo para poner mi rostro, sino para hacer cosas grandes y llevar al club al próximo nivel", aclaró. Pero, antes, "se necesita tiempo, (porque) no tengo la experiencia y no tengo los conocimientos de dirección".