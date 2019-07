La novia de Megan Rapinoe: "¿Trump? No le importan los imbéciles del mundo"

Sue Bird, jugadora de baloncesto profesional en Estados Unidos, ha hablado alto y claro en The Players Tribune sobre su novia, Megan Rapinoe y la 'guerra abierta' que mantiene con Donald Trump. La futbolista, internacional con la selección de EEUU, está siendo una de las jugadoras más destacadas en el Mundial de Francia, tanto por sus actuaciones en el terreno de juego como por sus declaraciones fuera de él. Ahora su pareja sale en su defensa.

Mensaje a Trump

"Sería necesario que el Presidente de Estados Unidos pasara por una ola de Twitter llena de odio a mi novia mientras ella defendía el fútbol estadoundiense, los deportes femeninos, la igualdad salarial, el orgullo gay y el amor verdadero. Al mismo tiempo, marcó dos majestuosos goles para llevar al equipo de EEUU a una emocionante victoria ante Francia y un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo, para que nunca volviera a pensar en escribir de nuevo".

Asustada por el ataque de Trump

"¿Qué hace el presidente de los Estados Unidos reaccionando como adolescente en contra de tu novia? Bueno... es muy raro. Tuve una reacción normal: me asusté un poco. Hay algo que tienen que saber: nuestras tendencias políticas son las similares, pero no nuestra forma de externarlo. Después de ganar el título de la WNBA la temporada pasada, no había forma en que iríamos a la (puta) Casa Blanca. Hemos hablado mucho después de todo esto y la verdad, me asusta mucho".

Maquinaría Trump contra Rapinoe

"Quiero decir, algo de eso es gracioso... ¿pero cómo? ¿es real? ¿este chico?, amigo, ¿no hay nada mejor que exija tu atención? Sería ridículo hasta el punto de la risa si no fuera tan asqueroso -y si sus legislaciones y políticas no arruinaran la vida de tanta gente inocente-. Y luego, lo que es legítimamente aterrador, supongo, es como... cómo no son solo sus tuits. Porque ahora, de repente, tienes a todos estos espías de MAGA -Make America Great Again, eslogan de campaña de Trump- que se vuelven hostiles en tus menciones. Y tienes todos esos blogs locos que escriben cosas terribles sobre esta persona que te importa tanto. Y ahora están haciendo derribos de Megan en Fox News, y quién sabe lo que sea. Es como una experiencia extracorpórea, en realidad, así es como lo describiría, así es como fue para mí".

Jenni Hermoso y Rapinoe, en un momento del partido entre España y EEUU REUTERS

La fortaleza de Rapinoe

"Pero a Megan no hay forma de sacudirla. Ella hará lo suyo, a su velocidad, a su ritmo y no pedirá disculpas por nada. Cuando lo de Trump comenzó la semana pasada, Megan no se mostraba nada preocupada. Es raro decirlo, pero fue lo único normal de todo esto. No es una farsa o algo para desviar atención, es Megan en nivel 'jefe' de un videojuego en autoconocimiento. Ella siempre ha tenido esa confianza, pero eso no quiere decir que sea inmune. Es sensible como todos, quizás hasta más, pero ha encontrado la forma de controlar esa sensibilidad y eso hace que luce por otros. Es por eso que se hincó durante el himno. La Megan que ven ahora es una versión más fuerte de la que puso la rodilla en el suelo. Todas las amenazas, todo el criticismo, todas las reacciones y superarlas es lo que hace que no le importen todos los imbéciles del mundo".

El pelo rosa de Megan

"Lo diré porque es un espacio para la honestidad y ella está del otro lado del Atlántico: estaba en contra de eso.Pensé que era algo muy impulsivo y voté en contra -no que mi voto cuente en cuanto a las decisiones de moda de Megan, que es una 'democracia modificada': ambas damos nuestra opinión y al final hace lo que ella quiere-. Yo pensaba que si vas al Mundial a hacer grandes cosas, quedas inmortalizada en tantas fotos y tu cabello rubio es tu marca distintiva...¿y te lo tiñes de rosa? ¿Segura? ¿No lo lamentarás?Y ella dijo que no, que es lo que quería y se lo tiñó el día antes de irse, sin el más mínimo remordimiento. Si quieres ver realmente cómo es Megan, esto es el mejor ejemplo.Y ahora amo el color, que ya es más lila que rosa. No le digan a Megan".

Las 'lentes de Megan'

"Megan hace algunas cosas porque le gusta y al final quizás se preocupa. Es su forma de ser, yo no soy así. Al ponerme yo las 'Lentes de Megan', me relajo un poco y veo el mundo desde una perspectiva como la de ella. Al inicio de nuestra relación decía so en broma, entre el 'espíritu libre' de Megan y la Sue más 'práctica'. Pero ahora la practicidad desapareció, como cuando entra al closet con tijeras y hace un agujero en una camiseta para tener un 'look', o cuando se tiñe las cejas platino. Así hay muchos ejemplos, pero ahora veo que es una forma en que la comprendo mejor y me comprendo mejor".

