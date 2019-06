Rapinoe, capitana de Estados Unidos, en guerra contra Trump: "No iré a la puta Casa blanca"

La guerra está desatada entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Megan Rapinoe, capitana de la selección norteamericana de fútbol. La jugadora no cantó el himno en la previa del partido frente a España en el Mundial de Francia 2019. Un gesto que no gustó al mandatario americano, quien llegó a segurar a The Hill que era "una actitud poco apropiada".

Rapinoe no ha tardado en reaccionar con contundencia a estas declaraciones del presidente estadounidense. Todo ello hasta el punto de llegar a negarse a visitar la residencia oficial de Trump si ganan el Mundial: "No voy a ir a la puta Casa Blanca. No nos van a invitar, tengo mis dudas", declaró la capitana del equipo nacional a la revista Eight by Eight.

La postura de Rapinoe contra Trump está enmarcada dentro de la oleada de deportistas y activistas que se pusieron en contra del mandatario por el racismo y el abuso policial que se vivía en la nación. Todo se inició con el quarterback de los San Francisco 49ers, Colin Kaepernick. El jugador se arrodilló contra el himno norteamericano durante un encuentro.

La capitana de Estados Unidos llegó a manifestar su opinión al respecto durante una entrevista hace tres años: "No he experimentado la brutalidad policial, ni racismo, ni nada parecido a ver el cuerpo de un familiar muerto en la calle. Pero no puedo permanecer como si nada cuando hay gente en este país que tiene que lidiar con este tipo de cosas. Sé que nada de lo que haga aliviará el dolor de esas familias, pero siento que arrodillarme durante el himno nacional es la forma correcta de proceder y haré lo que sea para ser parte de la solución", señaló Rapinoe a The Player's Tribune.

