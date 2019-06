Trump carga contra Rapinoe: "¡Debería ganar antes de hablar! Siéntete orgullosa de tu bandera"

El presidente estadounidense, Donald Trump, cargó hoy contra la capitana de la selección nacional, Megan Rapinoe, por haber rechazado ir a la Casa Blanca en caso de ganar el Mundial Femenino, que se está disputando actualmente en Francia.

"La jugadora de fútbol femenino, Megan Rapinoe, acaba de decir que 'no irá a la puta Casa Blanca' si ganan. Aparte de la NBA, (...) todas las ligas y equipos adoran venir. Soy un gran fanático del equipo estadounidense y del fútbol femenino, ¡pero Megan debería ganar antes de hablar! ¡Termina el trabajo!", dijo Trump en Twitter.

En otro tuit, el mandatario explicó que no había invitado hasta el momento al equipo nacional femenino de fútbol porque aún no han ganado la competición.

Sin embargo, usó esa red social para invitar a la totalidad de la selección nacional femenina "gane o pierda".

"Megan nunca debe faltarle el respeto a nuestro país, la Casa Blanca o nuestra bandera, especialmente porque se ha hecho mucho por ella y por el equipo. Siéntete orgullosa de la bandera que llevas", advirtió Trump.

"No iré a la puta Casa Blanca"

Los comentarios del presidente llegaron después de que Rapinoe asegurase hoy a la revista Eight by Eight que no iría a la "puta Casa Blanca", y dijera que tampoco esperaba que Trump las invitara en caso de ganar el Mundial.

"No vamos a ser invitadas, lo dudo", comentó.

"(Trump) trata de evitar invitar a un equipo que podría declinar (la invitación). O, como hizo cuando los Warriors (de Golden State de la NBA) lo rechazaron (en 2017), dirá que no habían sido invitados en primer lugar", relató.

Rapinoe, de 33 años y conocida futbolísticamente como Pinoe, es una de las capitanas de la selección nacional estadounidense y juega de centrocampista o extremo en el Seattle Reign de la Primera división femenina de Estados Unidos.

La jugadora nacida en California es una de las estrellas del conjunto nacional, y fue la protagonista en los octavos de final contra España, al anotar los dos goles de la victoria estadounidense (2-1) desde el punto de penalti.

En total, Rapinoe ha marcado tres goles y ha dado tres asistencias a lo largo del Mundial Femenino en Francia, en la que la selección de Estados Unidos es una de las claras favoritas para hacerse con el trofeo y elevar su palmarés hasta cuatro mundiales.

