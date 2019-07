Nadal: "¿Kyrgios? Me da igual lo que haga y lo que quiera de su vida"

El español Rafael Nadal señaló este martes tras vencer al japonés Yuichi Sugita y confirmar que se enfrentará contra Nick Kyrgios en la segunda ronda de Wimbledon, que le importa muy poco lo que el australiano haga en la pista, y que él tendrá que buscar su mejor versión. "Mi posición es muy clara, es un jugador de mucho talento, un rival muy peligroso para la segunda ronda, lo sé, y tengo que dar el cien por cien", dijo primero en inglés.

"Me da igual lo que haga y lo que quiera de su vida, no me molesta que haga lo que le apetezca", dijo Rafa Nadal ya en español sobre los desplantes y actitudes de Kyrgios sobre la pista. "Yo soy un profesional de este deporte, y pienso en tenis, y tengo la suficiente edad ya para no entrar en juegos que no tienen ningún sentido en mi carrera", añadió.

"Para ganarle tengo que buscar mi mejor versión", dijo el balear que no obstante admitió que le hubiera gustado que ese duelo llegara algo más tarde. "Preferiría que pasara más tarde", dijo, "tengo la suficiente humildad para decir las cosas como son. Prefiero jugar con gente más fácil, y sobre todo en una superficie como esta, pero yo no lo elijo los cuadros", dijo.

Nadal, durante su estreno en Wimbledon. Reuters

"Es imprevisible contra jugadores que no son 'top', que tiene la obligación de ganar", abundó sobre Kyrgios, para señalar que contra los importantes el australiano "disfruta y sale a jugar y a demostrar su potencial, por eso es previsible que va a salir y jugar bien, porque le gusta, y a mi también. Hay que pelear desde el comienzo", añadió sobre el duelo de este jueves.

Enfrentamiento de 2014

"Guardo pocos recuerdos" dijo sobre su derrota ante el australiano en 2014. "Fue un partido difícil y bueno. Creo que tuve oportunidades, pero él es un rival de los difíciles que te pueden tocar en esta superficie y especialmente en pistas rápidas. Habrá que encararlo y luchar por encontrar mi mejor versión".

Nadal no encontró respuesta para evaluar la diferencia entre aquel Kyrgios que le derrotó y el de ahora. "No sé contestar", señaló.

